video suggerito

Una capra sfugge dal gregge al Giro d’Italia all’arrivo del gruppo: attimi di panico tra i ciclisti Durante la terza tappa del Giro d’Italia, episodio a dir poco singolare: mentre il gruppo era impegnato in salita una capra è sfuggita al controllo del pastore invadendo la carreggiata, andando a sbattere sulla bici di Dion Smith dell’Intermarché -Wanty. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terza tappa del Giro d'Italia, l'ultima in terra albanese prima della pausa di lunedì e il ritorno sul suolo italico, ha vissuto il suo momento di più alta adrenalina in corsa a circa 120 chilometri dall'arrivo. Non è stato per uno scatto improvviso o una fuga dei big in classifica ma per un episodio assolutamente inatteso perché su un tratto in salita, nel mezzo del gruppo è spuntata una capra che, sfuggita dal gregge e presa dal panico per l'accorrere dei ciclisti, si è impaurita saltellando qua e là e finendo contro la bici del povero Dion Smith dell'Intermarché -Wanty che ha rischiato di finire rovinosamente a terra.

Tutti concentrati nel seguire la traiettoria migliore con i corridori impegnati in salita e i telespettatori che seguono le immagini che indugiano nel gruppo del plotone che è all'inseguimento dei fuggitivi di giornata. Tutto normale se non fosse per un episodio sorprendente quando i ciclisti costeggiano un tratto a fianco di un pascolo, dove c'è un gregge di capre. Improvvisamente una di queste decide di rompere le fila e scatta in mezzo alla strada proprio mentre passano i corridori.

Attimi di puro panico, con la capretta spaurita e impaurita che salta in ogni dove scatenando il panico: frenate e sterzate immediate, con il povero Dion Smith dell'Intermarché -Wanty che è rimasto più scioccato di tutti: la capra si è infatti sulla bicicletta di Smith, ma miracolosamente sia il corridore sia la capretta sono rimasti illesi. I ciclisti hanno potuto proseguire il loro cammino senza danni, con l'animale che si è rifugiato sulle rocce a bordo strada.

La terza tappa odierna, da Valona a Valona di 160km, è l'ultima del trittico albanese con cui si è aperto il Giro n.108. Lunedì ci sarà il primo riposo previsto in calendario per poi ripartire da martedì con la prima frazione in Italia, la Alberlobello-Lecce