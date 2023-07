Un ciclista volante pedala a mezz’aria al Tour de France: gli spettatori restano sconcertati Durante la quarta tappa del Tour de France, le immagini televisive hanno mostrato un ciclista pedalare in aria qualche metro sopra il gruppo, spiazzando gli spettatori.

A cura di Paolo Fiorenza

Il Tour de France è arrivato oggi alla sua quinta tappa, che vedrà gli uomini di classifica darsi battaglia su due gran premi della montagna collocati sui 162 chilometri del percorso che arriverà da Pau a Laruns, sui Pirenei. Ieri è stata volata – con annesse cadute e polemiche – nell'autodromo Armagnac di Nogaro, con la seconda vittoria di fila per il belga Jasper Philipsen.

La frazione – che ha portato il plotone da Dax a Nogaro, lungo strade completamente pianeggianti – ha vissuto peraltro un momento molto curioso, che durante la trasmissione in diretta televisiva ha lasciato un po' sconcertati gli spettatori, che davvero non capivano che cosa stesse accadendo davanti ai loro occhi. Per qualche secondo infatti le immagini hanno mostrato un ciclista in maglia e berretto gialli pedalare completamente a mezz'aria.

Mentre qualche metro più in basso il gruppo transitava in maniera normale, ovvero a livello suolo, e superava delle balle di fieno, all'apparenza sembrava che uno dei corridori volasse per aria sopra le loro teste. In realtà lo scorrere dell'inquadratura ha poi rivelato quale fosse la realtà: il ciclista in giallo era un tifoso ben ‘truccato' da corridore professionista, che penzolava da una escavatrice.

La ruspa girava lentamente su se stessa, trascinando con sé e facendo volteggiare in aria sopra le balle di fieno l'ardimentoso tifoso che aveva congegnato tutto in maniera perfetta, facendosi appendere alla pala dell'escavatrice con un'imbracatura. "Ma che diavolo sto guardando?!?", è stato uno dei commenti sui social che ha sintetizzato il pensiero generale, mentre qualcun altro paragonava quello che stava andando in onda in TV a un momento del videogioco Super Mario Kart, quando si cade fuori dalla pista. Insomma, se il protagonista della vicenda voleva stupire al Tour de France, è indubbiamente riuscito nel suo scopo.