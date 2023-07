Tour de France 2023, la tappa di oggi Moirans-en-Montagne – Poligny: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, venerdì 21 luglio, si corre la 19a tappa del Tour de France 2023, da Moirans-en-Montagne a Poligny. Il percorso è pianeggiante e favorevole ai velocisti di giornata. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi venerdì 21 luglio si corre la 19a tappa del Tour de France 2023 con una frazione ancora una volta dedicata ai velocisti di giornata. Un percorso un po' movimentato ma non di montagna con un GPM di 4a e uno di 3a categoria prima di un traguardo totalmente favorevole agli sprinter. In copertura tutti i big e anche chi lotta per una maglia, come Giulio Ciccone. Diretta TV e streaming in chiaro su Rai2 e RaiPlay.

Quasi 173 chilometri di avvicinamento ulteriore a Parigi, con una 19a tappa che punta al traguardo in volata di Poligny. Pcchi puntati sui più veloci soprattutto su Philipsen il re degli sprint di questa edizione della Grande Boucle.

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante, 173 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Moirans-en-Montagne – Poligny

Non ci sono particolari asperità anche se si resta in quota per gran parte di tragitto. Saliscendi tranquilli, anche se continui che potrebbero alimentare fughe e tentativi ma il finale sembra scritto proprio per gli sprinter.

La cronotabella della tappa Moirans-en-Montagne – Poligny: gli orari del Tour de France oggi

Al via poco dopo le 13:00 da Moirans-en-Montagne pedalando fino a Poligny che si raggiungerà intorno alle 17:15. Nessun problema per la volata finale, con traguardo intermedio al chilometro 97 a Ney. Dal Cote de Ivory, discesa verso Arbois e poi 20 chilometri di totale pianura.

Chi sono i favoriti di oggi

I velocisti rimasti illesi dalle Alpi, con Poligny che si presta ad uno sprint tra i migliori in lizza.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.