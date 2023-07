Asgreen vince la 18a tappa del Tour de France: fuga bidone vincente allo sprint, la classifica aggiornata La 18a tappa ha riservato un traguardo a sorpresa che ha sorpreso gli sprinter reduci dalle alpe. A Bourg en Bresse ha vinto Kaser Asgreen. Vingegaard sempre in maglia gialla con la classifica generale che non ha subito scossoni.

A cura di Alessio Pediglieri

Arrivo in volata, scontato come epilogo della 18a tappa a Bourg en Bresse non però chi ha vinto la frazione grazie alla classica fuga-bidone che ha preso il sopravvento sul gruppo dei migliori. A festeggiare è stato un incredibile Kasper Asgreen che ha stampato al traguardo i tre compagni con cui ha animato la giornata. Atroce beffa al plotone che a 1,5 km dal traguardo aveva solo 9 secondi di svantaggio ma un epico lavoro di Campenaerts non ha permesso il rientro degli sprinter migliori. Vingegaard, ovviamente, sempre in giallo.

Una lunghissima fuga ma che è sempre stata controllata dal gruppo compatto e unito per arrivare in volata. Un'occasione da non fallire per gli sprinter con tutti i team che hanno collaborato per evitare che i fuggitivi prendessero vantaggi incolmabili. E così con un divario tra i 30 secondi e i 2 minuti, chi ha provato la gloria di giornata è stato facilmente fagocitato a 1,5 chilometri dall'arrivo di Bourg en Bresse. Per dare vita allo spettacolo a tutta velocità verso il traguardo con gli sprinter reduci da Pirenei e Alpi che si sono dati battaglia. Con il successo di Asgreen, appuntamento fallito con la storia per Philipsen che era a caccia del quinto successo, fallendo un pokerissimo riuscito nel nuovo millennio a solo due "mostri" della bicicletta, Mark Cavendish e Marcel Kittel, dimenticando Lance Armstrong, che lo ottenne nel Tour 2004 da cui fu poi squalificato per doping.

L’ordine di arrivo della 18a tappa del Tour de France

ASGREEN Kasper Soudal – Quick Step 4:06:48 EENKHOORN Pascal Lotto Dstny 0:00 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Pro Cycling Team 0:00 PHILIPSEN Jasper Alpecin-Deceuninck 0:00 PEDERSEN Mads Lidl – Trek 0:00 BOL Cees Astana Qazaqstan Team 0:00 MEEUS Jordi BORA – hansgrohe 0:00 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates 0:00 LAPORTE Christophe Jumbo-Visma 0:00 MOZZATO Luca Team Arkéa Samsic 0:00

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla