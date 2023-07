Tour de France 2023, la tappa di oggi Dax-Nogaro: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 4 luglio, si corre la 4a tappa del Tour de France 2023, da Dax a Nogaro. Il percorso è totalmente pianeggiante e i favoriti saranno gli sprinter. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Quarta tappa del Tour de France 2023, oggi 4 luglio, da Dax a Nogaro su un tracciato totalmente pianeggiante. C'è solo un GPM ma nulla potrà contro un arrivo in volata, il secondo di questa edizione dopo quello di ieri che ha visto trionfare Philipsen. La diretta in chiaro in TV e in streaming è garantita dalla Rai (Rai2 e RaiHD Sport oltre a RaiPlay), mentre a pagamento appuntamento su Europsort, eurosport.it, DAZN e SkyGo.

Un tracciato dedicato ai pedali veloci di giornata che potranno contendersi la gloria della quarta giornata della Grande Boucle dove in classifica generale c'è ancora Adam Yates che comanda con la maglia gialla.

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: pianeggiante, 181,8 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Dax-Nogaro

Se la terza tappa era per i velocisti ma presentava anche diversi saliscendi adatte a qualche fuga, la frazione odierna non permetterà a nessuno di lasciare il plotone. Un arrivo classico in pianura, dopo quasi 190 chilometri in cui tutti i Team con gli sprinter più forti inizieranno a fare sul serio a una ventina di chilometri dal traguardo.

La cronotabella della tappa Dax-Nogaro: gli orari del Tour de France oggi

Si parte alle 13 da Dax e a metà percorso è situato il traguardo volante a Notre-Dame des Cyclistes, cappella situata in Nuova Acquitania dedicata alla Vergine patrona dei ciclisti. Poi l'unica asperità di giornata con il Gran Premio della Montagna rappresentato dalla Cote de Dému, un quarta categoria di 2 km al 3,5% che non lascia possibilità a scalatori e finisseur fi giornata.

Chi sono i favoriti di oggi

Ovviamente i velocisti, chi si è già messo in mostra e chi vorrà provare a farlo. Tra i più attesi c'è Wout van Aert che il grande sconfitto di questo inizio Tour tra polemiche e malumori. Poi c'è ovviamente Philpsen che ha vinto la terza tappa ma anche Ewan, Cavendish, Bauhaus.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.