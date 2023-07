Tour de France 2023, la tappa di oggi Amorebieta-Etxano – Bayonne: percorso, orari e dove vederla in TV Oggi, 3 luglio, si corre la 3a tappa del Tour de France 2023, daAmorebieta-Etxano a Bayonne. Il percorso è totalmente pianeggiate e favorirà il 1° arrivo in volata. La tappa è visibile in diretta TV e in live streaming in chiaro sulla Rai (Rai Sport HD, Rai 2 e RaiPlay) e a pagamento su europsport.it, DAZN, Discovery+ e NowTV.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tour de France 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi lunedì 3 luglio si corre la terza tappa del Tour de France 2023, di quasi 190 chilometri dedicata interamente ai velocisti. Tutta pianura infatti da Amorebieta-Etxano a Bayonne in quella che è la prima frazione interamente in terra di Francia dopo le prime due che si sono corse in Spagna. Diretta TV su Rai Sport HD e Rai2, in chiaro mentre su Eurosport 1 per gli abbonati. Live streaming grazie a RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo.

Orario di partenza: 13:00

Orario di arrivo: 17:15

Percorso tappa: pianura, 187.4 km

Diretta TV: Rai Sport HD e Rai2, in chiaro. Eurosport 1 per abbonati.

Live streaming: RaiPlay in modalità gratuita, a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN e SkyGo

La tappa di oggi del Tour de France: percorso e altimetria della Amorebieta-Etxano – Bayonne

Una tappa che è interamente piana e che permetterà finalmente ai Team dei velocisti di poter esprimere il proprio meglio in un traguardo che non presenta asperità. Riposo invece per gli scalatori e chi fin qui ha provato a movimentare la corsa sin dalle sue prime battute. 4 GPM lungo il percorso ma nessuno di questi presenta una minima difficoltà: salite brevi e lontane dal traguardo favoriranno gli sprinter.

La cronotabella della tappa Amorebieta-Etxano – Bayonne: gli orari del Tour de France oggi

Si parte un po' più tardi del previsto, alle 13:00 perché la tappa sarà più veloce delle precedenti, con arrivo fissato attorno alle 17:00. Si corre finalmente in terra francese dopo due frazioni che si sono consumate in Spagna con gli iconici arrivi a Bilbao e a San Sebastian. Dopo la Cote d'Orioko Benta posta a 90km dal traguardo non ci sono più impedimenti per gli sprinter.

Chi sono i favoriti di oggi

Su tutti è atteso Caleb Ewan che può dire la sua ma c'è anche la figura di un altro mito degli arrivi in volata, al suo ultimo Tour de France: Peter Sagan.

Dove vedere il Tour de France di ciclismo in TV in chiaro e streaming

Come da tradizione la copertura televisiva sarà imponente per la Regina delle corse a tappe di ciclismo e ci saranno diverse opzioni anche per gli spettatori italiani. Diretta TV in chiaro prevista su Rai Sport HD e Rai2, mentre per gli abbonati l'appuntamento è su Eurosport 1. Il live streaming sarà invece affidato a RaiPlay in modalità gratuita, mentre a pagamento si potrà seguire la corsa su Eurosport.it, Discovery+, NowTV, DAZN o utilizzando l'app SkyGo.