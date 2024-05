video suggerito

Steinhauser vince la 17a tappa, ma Pogacar fa ancora il vuoto in salita: è l’assoluto padrone del Giro Steinhauser si impone sul Passo Brocon vincendo la 17a tappa del Giro d’Italia ma a dare spettacolo puro è ancora una volta Tadej Pogacar che nella salita finale stacca tutti gli uomini di classifica facendo il vuoto: ennesima prova di classe e potenza impressionanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Georg Steinhauser si è imposto alla 17a tappa del Giro d'Italia dopo una lunga e decisiva fuga: il ciclista tedesco che corre per il team EF Education-EasyPost è arrivato in solitaria al Passo Brocon, prendendosi la vittoria di giornata per la sua prima vittoria da professionista. Ma a dare spettacolo ancora una volta è Tadej Pogacar che a 2km dal traguardo si stufa del ritmo degli altri e stacca tutti nel giro di 100 metri, volando al 2° posto di tappa ma aumentando ancor più il divario tra sé e gli altri in classifica generale: ennesima prova di potenza e dominio assoluto,

Una tappa di alta montagna, l'ultima con un arrivo in pura salita la 17a tappa ha vissuto momenti concitati lungo il suo percorso corto e spigoloso, tra il saliscendi delle Dolomiti. Tanti gli scatti di giornata, così come le fughe e i tentativi vari di prendere il largo. Che il plotone ha sempre lasciato andare, pur controllando la situazione a distanza. Nessun problema, ovviamente, per Pogacar, mentre lungo la tappa si sono messi in mostra diversi corridori lontanissimi in classifica generale, tra cui un pimpante Pellizzari, galvanizzato dalla frazione di ieri.

Gli uomini di classifica sono rimasti tutti in gruppo, anche quando i fuggitivi nel tratto finale di tappa hanno aumentato il vantaggio e si sono via via sfilacciati, vedendo sull'ultima salita in testa solitario Steinhauser con Ghebreigzabhier che pian piano ha continuato a perdere terreno, venendo ripreso. Dietro, il gruppo maglia rosa che inizia l'erta conclusiva a oltre 3 minuti di ritardo.

A tirare nei chilometri finali è stata la Ineos di Geraint Thomas, il grande sconfitto di questo Giro d'Italia con Tiberi e ovviamente Pogacar subito nelle primissime posizioni. Forcing pesante e plotone sgranato in poche pedalate. Poi, le scintille: Narvaez a fare il ritmo, con gli uomini UAE in allerta. La maglia rosa resta a guardare la bagarre tra gli uomini di classifica che però non scoppia. E così Pogacar decide ancora una volta di fare tutto da solo: Steinhauser è irraggiungibile, ma Pogacar si prende ulteriore vantaggio in classifica generale in un assolo di classe e potenza impressionanti.