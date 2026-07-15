Sepp Kuss perde un dente in corsa al Tour de France: “Non sono caduto, stavo bevendo dalla borraccia”

Tour de France, Sepp Kuss perde un dente in corsa senza cadere: “Colpa di una borraccia”. L’incredibile dinamica e la foto del sorriso.

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Tra le storie più particolari del Tour de France 2026 c'è quella di Sepp Kuss, corridore statunitense che ha fatto i conti con un incidente molto particolare. L'atleta del Team Visma-Lease a Bike ha infatti perso un dente in un modo impensabile. Non una caduta e nemmeno una scazzottata, ma una semplice bevuta che si è rivelata sfortunata. Basti pensare che "The Durango Kid" (questo il suo soprannome, ndr) si è ritrovato all'improvviso senza uno degli incisivi.

Sepp Kuss perde un dente durante una tappa del Tour de France

Impossibile nascondere tutto durante le interviste di rito per Sepp Kuss. Ogni suo sorriso ha mostrato infatti il vuoto all'interno della bocca in corrispondenza di uno dei denti più in vista. In pratica il classe 1994 tra i più fedeli collaboratori del compagno di team Vingegaard stava attingendo alla sua borraccia quando a causa di una buca, è letteralmente saltato. Il movimento brusco e inaspettato ha fatto sì che l'oggetto andasse a spingere il dente, volato letteralmente via. A quanto pare si trattava di un'otturazione, con la corona dentale che dunque è finita sulla strada di una delle tappe del Tour.

Nessun dolore fortunatamente per Sepp che non ha accusato problemi ma solo una sensazione di leggero smarrimento per la rapidità con cui è avvenuto tutto. Resta solo il disagio per un danno estetico di non poco conto. Lui ha comunque minimizzato, smentendo anche le ipotesi di un incidente più grave: "Ho tenuto una borraccia in bocca troppo a lungo e poi dev'esserci stata una buca sulla strada. Quella deve aver staccato l'otturazione. A quanto pare dovrò correre così per tutto il Tour. Durante il giorno di riposo saremo in un piccolo villaggio; non ci saranno molti dentisti lì (questo dichiarava domenica, ndr)".

Il Tour de France di Sepp Kuss dunque può proseguire senza problemi con la speranza di poter aiutare ulteriormente Vingegaard nel duello finora fuori portata con Pogacar. Forse più delle tappe il ragazzo americano vivrà momenti difficili durante le interviste, quando cercherà di non mostrare il suo sorriso rovinato da questo curioso incidente.