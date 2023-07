Poels vince la 15a tappa del Tour de France: Vingegaar ancora in giallo, la classifica aggiornata La 15a tappa che ha fatto il suo arrivo sul Monte Bianco è stata vinta da Woter Poels che ha sorpreso tutti e in solitaria è salito per primo al traguardo. Vingegaard risponde a Pogacar e si tiene la maglia gialla.

A cura di Alessio Pediglieri

Woter Poels si prende il Monte Bianco e la 15a tappa del Tour de France in solitaria prendendo il vantaggio giusto sull'ultima salita dove ha fatto selezione. Davanti a van Aert che ha provato fino alla fine a rientrare. Bene ma non benissimo Giulio Ciccone che ha alimentato tutta la prima parte di tappa per poi spegnersi nel finale. Per l'italiano però, il piacere di indossare la maglia a pois. Maglia gialla sempre a Vingegaard che risponde a tutti gli attacchi di Pogacar.

Inizio di tappa concitato con diversi scatti e prove di fuga. Tra le tante, quella che ha visto una trentina di ciclisti in cui c'è anche Giulio Ciccone che vantano nella prima parte di tracciato anche 8 minuti. Inizio di frazione caratterizzato anche da una brutta caduta in gruppo causata da un tifoso che ha urtato Sepp Kuss scatenando l'effetto a catena sull'asfalto.

A metà percorso dopo tre GPM di giornata Ciccone si veste di pois, virtualmente, riuscendo a rimanere ancora in testa e a prendere punti importanti per la classifica scalatori, con Powless che è crollato a oltre 4 minuti di distanza. E' l'italiano della Lidl a tener viva la tappa, in attesa dell'atto finale in cui ci si aspetta la battaglia dei migliori. Poi ci pensa il solito van Aert a dare lo strappo e l'allungo importante, portandosi dietro un paio di colleghi di fuga con cui prova a vincere la tappa sul Monte Bianco. Tra cui Poels che vince in solitaria mentre dietro Vingegaard e Pogacar salgono gomito a gomito.

L’ordine di arrivo della 15a tappa del Tour de France

1 POELS Wout Bahrain – Victorious 4:40:45

2 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 2:08

3 BURGAUDEAU Mathieu TotalEnergies 3:00

4 CRADDOCK Lawson Team Jayco AlUla 3:10

5 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 3:14

6 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 3:14

7 MARTIN Guillaume Cofidis 3:32

8 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 3:43

9 GUGLIELMI Simon Team Arkéa Samsic 3:59

10 BARGUIL Warren Team Arkéa Samsic 4:20

La classifica aggiornata: Vingegaard in maglia gialla

1 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 62:34:17

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 0:10

3 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5:21

4 YATES Adam UAE Team Emirates 5:40

5 HINDLEY Jai BORA – hansgrohe 6:38

6 KUSS Sepp Jumbo-Visma 9:16

7 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 10:11

8 YATES Simon Team Jayco AlUla 10:48

9 GAUDU David Groupama – FDJ 14:07

10 MARTIN Guillaume Cofidis 14:18