Perché il Tour de France parte dall’Italia: il significato delle tappe di Firenze, Bologna e Torino Il Tour de France 2024 è una edizione storica perché per la prima volta in 111 anni scatta dall’Italia, precisamente da Firenze. Saranno tre le tappe nel nostro Paese, tutte dedicate ad un campione leggendario del ciclismo: si inizia da Gino Bartali, passando per Marco Pantani e finendo con Fausto Coppi. La 1a tappa è in calendario per il 29 giugno, poi dal 3 luglio la Grande Boucle tornerà in terra francese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il Tour de France 2024, l'edizione n.111 della Grande Boucle è una edizione storica. Perché per la prima volta in oltre 100 anni di Tour, si darà il via alla corsa sul suolo italiano, precisamente da Firenze. Una scelta particolare da parte degli organizzatori che già in passato (per altre 25 volte) avevano scelto una terra straniera da cui incominciare (e che verrà ribadita nell'edizione 2026, da Barcellona in Spagna). Il Tour "tricolore" avrà ben quattro tappe italiane, tre per intero e una per due terzi, che scatterà da Pinerolo e finirà in Francia.

Gli organizzatori della Grande Boucle 2024 hanno voluto regalare qualcosa di assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, svelando al Palais des Congrès di Parigi, lo scorso 25 ottobre, tutte le 21 tappe della competizione maschile, che si svolgerà dal 29 giugno al 21 luglio 2024, e di quella femminile, prevista dal 12 al 18 agosto con il grande inedito della partenza dall'Italia. Il "Grand Départ" scatterà da Firenze e come sedi di partenza, oltre al capoluogo toscano, verranno coinvolte anche Cesenatico e Piacenza. Le prime tre tappe saranno un chiaro ed esplicito omaggio ad altrettanti campionissimi del ciclismo italiano: Gino Bartoli, Marco Pantani e Fausto Coppi.

Le tappe in Italia del Tour de France 2024: percorso e date

La Grande Partenza scatta da Firenze, con la prima tappa del 29 giugno e poi altre due interamente italiane e una quarta con partenza da Pinerolo e arrivo in Francia, che caratterizzeranno quasi totalmente la prima settimana di gara.

La tappa 1 del Tour de France: Firenze -Rimini dedicata a Gino Bartali

La prima tappa del Tour de France è in programma il 29 giugno 2024 e toccherà le due regioni italiane Toscana, Emilia Romagna e la Repubblica di San Marino. La Grande Boucle partirà da Firenze, nella terra del grande Gino Bartali (vincitore nel 1938 e nel 1948) e di Gastone Nencini (in giallo nel 1960). Un percorso subito movimentato con continui saliscendi che daranno subito vita a prove di scatti e controscatti con una particolare attenzione alla salita di San Marino lunga 7,1 km con pendenze attorno al 5%.

Il percorso della tappa 2 del Tour da Cesenatico a Bologna dedicata a Marco Pantani

La seconda tappa del Tour de France attraversa la regione della Emilia-Romagna senza grandi asperità nel tracciato (di 200km) con il gruppo che passerà dal circuito automobilistico di Imola. Una partenza da Cesenatico che ricorda un mito particolare del ciclismo italiano e mondiale, l'indimenticato Marco Pantani. Lo scenario del tracciato cambia nel finale, con la salita al Santuario di San Luca (1,9 km al 10,6%) che viene affrontato due volte negli ultimi 40 km: salita breve ma particolarmente ripida

L'omaggio a Fausto Coppi per la tappa 3 del Tour de France Piacenza-Torino

La terza tappa del Tour de France è in programma il 1° luglio 2024 e tocca prima l'Emilia Romagna per poi finire in Piemonte. E' una tappa dedicata esclusivamente ai velocisti e sarà la tappa più lunga di tutto il Tour con i suoi 229 chilometri complessivi. Dopo la partenza da Piacenza il gruppo omaggerà un altro grande del nostro ciclismo, Fausto Coppi, due volte vincitore della Maglia Gialla nel 1949 e nel 1952, passando per Tortona, dove il Campionissimo è morto. Lasciata la provincia di Alessandria, la carovana si dirigerà alla fine verso il capoluogo piemontese per un finale in volata. Ci sarà poco spazio di manovra per i corridori in fuga.

Tour de France, tappa 4: Pinerolo-Valloire, l'ultima in Italia

La quarta tappa del Tour de France è in programma il 2 luglio 2024 e partirà dal Piemonte per arrivare in Francia. Dopo una lunga salita partendo da Pinerolo, verso la località di Sestriere, dove Coppi trionfò nel 1952, la carovana sconfinerà in Francia transitando per Monginevro. Dopo aver scalato il passo del Lautaret, i corridori affronteranno i 2.642 metri del Galibier che sarà la prima vera occasione per i favoriti di mettersi alla prova in alta montagna.