Numero da rodeo di Carapaz alla crono del Giro d'Italia: la bici impazzisce, la doma da campione Prova a cronometro spettacolare sulle strade di Tirana per la seconda tappa del Giro d'Italia 2025. Ha vinto Tarling, Roglic è la nuova maglia rosa, mentre Richard Carapaz ha rischiato di cadere rovinosamente. Solo con una perfetta manovra e riflessi prontissimi è riuscito a gestire la sbandata in curva.

A cura di Alessio Pediglieri

La seconda tappa del Giro d'Italia 2025, che si è corsa ancora una volta in Albania, nel circuito cittadino di Tirana, ha visto i partecipanti cimentarsi sulla prima cronometro in programma, poco più di 13 chilometri, senza asperità o momenti di tracciato complicati, tranne che in un punto in particolare, su una curva tendente a destra dove diversi corridori hanno avuto più di un problema, rischiando di cadere. Tra questi, anche Richard Carapaz, l'ecuadoriano che corre per il team EF Education-EasyPost che ha vissuto qualche istante di panico puro, rischiando di compromettere da subito la propria corsa in cui lotta per la classifica generale.

Un momento delicatissimo a circa 7 chilometri dal traguardo, dunque a metà percorso che ha visto Richard Carapaz rischiare di cadere rovinosamente durante la crono della seconda tappa del Giro d'Italia: solamente l'esperienza e la grandissima capacità del sudamericano ha evitato che l'EF e la Corsa rosa perdessero uno dei probabili protagonisti da qui fino all'arrivo di giugno a Roma: per fortuna, non è caduto riuscendo a frenare e a gestire la sbandata nel migliore dei modi.

In un punto dove già altri corridori avevano mostrato difficoltà, forse per tracce di olio sull'asfalto reso oltremodo scivoloso e pericoloso, Carapaz ha visto improvvisamente la propria bici perdere aderenza nell'anteriore, perdendo per un istante il controllo: mani sui freni, sangue freddo ed esperienza per evitare la caduta, riuscendo a domare il mezzo impazzito come un cowboy a cavallo di un puledro indomato.

Il rischio corso da Carapaz è avvenuto proprio nella stessa curva dove ha rischiato anche il nostro Affini, ed è finito a terra Plapp. Alla fine la nuova maglia rosa è stato Primoz Roglic che ha dovuto lasciare la vittoria di tappa a Joshua Tarling con un margine minimo: il britannico è stato meno di un secondo più veloce dello sloveno ma questo non ha turbato più di tanto Roglic, nuovo leader della generale.