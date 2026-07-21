Lipowitz, caduta spaventosa al Tour: schianto in curva e si ritira, il gesto di Evenepoel al traguardo

Il tedesco vola sull’asfalto nella cronometro della 16a tappa: sospetta frattura della clavicola. Evenepoel non esulta per la vittoria: “Questo smorza l’entusiasmo”.

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La caduta di Florian Lipowitz è stata spaventosa, le conseguenze dello schianto in curva non gli hanno lasciato scampo: il ciclista della Red Bull BORA hansgrohe è stato costretto al ritiro. L'incidente è avvenuto a otto chilometri dal traguardo durante la cronometro della 16ª tappa del Tour de France da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains: Il tedesco, quinto in classifica generale, è finito contro le barriere ai bordi della carreggiata dopo aver perso il controllo del veicolo in un curva veloce in discesa. Una volta rimesso in piedi, s'è capito subito che il corridore non fose in grado di riprendere la corsa e così, dopo Jonas Vingegaard, la Grande Boucle ha perso un altro dei suoi protagonisti.

L'incidente di Lipowitz: perde il controllo in curva, impatto violento

Lipowitz stava disputando una cronometro di altissimo livello. Al terzo rilevamento intermedio era addirittura secondo, poi la sorte gli ha voltato le spalle. Nell'affrontare una curva a destra in discesa, la ruota anteriore ha improvvisamente perso aderenza. Il ciclista è scivolato ad alta velocità, andando a sbattere violentemente contro le protezioni a bordo strada.

Le immagini hanno immediatamente fatto temere il peggio: dalla sequenza si evince che il tedesco prima impatta con la testa contro uno dei supporti in metallo della recinzione poi si ribalta e finisce col fianco sinistro sotto. Rimasto a terra per diversi minuti, è stato soccorso dal personale medico e da alcuni spettatori presenti sul posto. Quando si è rialzato, il corridore si teneva la spalla mancina con evidente dolore poi è stato accompagnato al centro medico per una sospetta frattura della clavicola.

Evenepoel vince la tappa ma pensa al compagno: "Questo smorza l'entusiasmo"

La cronometro è stata vinta da Remco Evenepoel, autore di una prova eccezionale che gli ha permesso di infliggere 28 secondi di distacco alla maglia gialla Tadej Pogacar sui 26,1 chilometri del percorso. Il campione olimpico belga, però, ha dedicato subito un pensiero al compagno di squadra, mettendo in secondo piano il successo di giornata. "Ho sentito che Florian è caduto. Questo smorza un po' l'entusiasmo. Gli auguro una pronta guarigione".

Il ritiro di Lipowitz cambia ancora una volta il volto della corsa. Il tedesco era quinto in classifica generale, a 6'48" dal leader sloveno. Il suo abbandono forzato arriva pochi giorni dopo quello di Jonas Vingegaard, anche lui costretto al ritiro per una frattura alla clavicola. Se il duello per il primato è corsa a due Pogacar-Evenepoel, la lotta per salire sul podio adesso si fa più serrata dopo l'uscita di scena del tedesco. A contendere il terzo posto sono Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) e Isaac Del Toro (UAE Emirates XRG).