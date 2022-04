Incredibile alla Parigi-Roubaix: prima rischia la vita sul pavè, poi festeggia con il proprio figlio Il ciclista belga Yves Lampaert è stato protagonista di una caduta spettacolare e, fortunatamente, senza gravi conseguenze sul pavè della Parigi-Roubaix. Per colpa di un tifoso.

A cura di Alessio Pediglieri

Da sempre la Parigi Roubaix è una corsa che mette a durissima prova i ciclisti, una gara quasi infattibile che lascia i segni anche giorni dopo tra botte, piaghe e dolori su tutto il corpo. Ma la classica delle classiche del pavè ha il proprio fascino irresistibile e resta nell'immaginario di ogni professionista che abbia passione delle gare in linea. Sterrato, fango, polvere, vie al limite della percorribilità con curve a gomito. Le forature, i problemi meccanici e le cadute sono all'ordine del giorno e così è avvenuto anche nell'ultima edizione 2022 vinta dall'olandese van Baarle, per il belga della Quick-Step Alpha Vinyl Team, Yves Lampaert.

Ovviamente non è stato il solo a subire la dura legge della Parigi-Roubaix perché in questa edizione sono stati soprattutto gli italiani a pagare le conseguenze maggiori. Filippo Ganna, protagonista quasi assoluto nella prima gara della corsa, ha dovuto fare fronte prima ad una foratura, poi ad un problema meccanico, con la corsa compromessa ancor prima che entrasse nel momento decisivo. Poi, una foratura per Ballerini che da solo in fuga ha bucato facendosi inghiottire nel gruppo e poi nei 50 chilometri finali è toccato a Trentin venire coinvolto in una caduta in una curva.

Ma ciò che è accaduto a Yves Lampaert ha quasi dell'incredibile e le immagini hanno ripreso un volo sulla durezza del pavè che in un primo momento non ha trovato un senso perché avvenuto su un tratto di strada senza problemi, lontano da curve e particolari insidie. Improvvisamente il belga perde il controllo della propria bici, cui resta attaccato provando a domare il mezzo imbizzarritosi senza preavviso. Alcuni secondi di sbandate, poi l'inchiodata sulla ruota davanti e l'incredibile volo in aria, per poi cadere a corpo morto sul pavè. Un impatto terribile, per tutti ma non per Lampaert che si è alzato come una molla ed è incredibilmente ripartito in sella.

Il corridore fortunatamente non ha riportato danni gravi, malgrado il terribile capitombolo che è stato provocato dalla disattenzione di uno tra i tanti tifosi a bordo strada: dalle immagini si vede come Lampaert viene urtato da una persona e così perde la concentrazione e la padronanza della propria bici che lo disarciona facendolo impattare sul terreno. Una caduta spettacolare e, fortunatamente, una storia a lieto fine da poter raccontare, accogliendo a fine corsa il proprio piccolo figliolo tra le braccia.