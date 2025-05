Giro d’Italia 2025, la 9ª tappa Gubbio-Siena: orari TV, diretta e percorso

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi si corre la 9a tappa al Giro d'Italia 2025, la Gubbio-Siena, la "tappa degli sterrati" che riserverà grandissimo spettacolo ed emozioni. Un percorso atipico per la corsa rosa, con ben 29 chilometri sui 181 totali che si percorreranno su tratti di pavé. Diretta consueta in chiaro sui canali Rai per la TV e per lo streaming.

Una parte di Strade Bianche che arriva al Giro per regalare emozioni forti: questa di oggi è una frazione che rappresenta senza dubbio, uno dei momenti forti del Giro in uno scenario unico al mondo. La tappa degli sterrati che ripropone nel finale gran parte della Classica del Nord più a sud d’Europa come è oramai definitiva la gara che nel 2025 ha visto trionfare Tadej Pogacar. Saranno in totale 5 settori, per quasi 30 chilometri che metteranno a dura prova gruppo e favoriti.

Numero tappa: 9ª, Gubbio-Siena

Orario partenza: ore 13:05

Orario arrivo: 17:00

Percorso: ondulato/sterrato

Distanza e dislivello: 181 km, 2.500 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 9ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Gubbio-Siena

Dall'Umbria, da Gubbio, si arriva alla provincia di Siena sfiorando l'Aretino e Sinalunga, poi San Giovanni d’Asso il primo tratto di sterrato di pieve a Salti molto nervoso. Dopo si affronta il settore di Serravalle (9.3 km) che anticipa il settore successivo (San Martino in Grania, 9.4 km). Il tratto di Monteaperti di soli 600 m, è tra i più impegnativi con uno strappo sterrato con pendenze a doppia cifra. L'ultimo tratto senza asfalto si trova a Colle Pinzuto (2.4 km con pendenze fino al 15%) fino agli ultimi chilometri nei dintorni di Siena. Dove a 900 metri dall’arrivo inizia la pavimentazione lastricata con una pendenza che supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m dall’arrivo, in via Santa Caterina, punte del 16%. Poi la discesa finale. Sul tragitto da tenere d'occhio anche i due GPM di giornata: La Cima (GPM 3, km 52,4) e San Martino in Grania (GMP 4, km 147)

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

Anche la 9ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi, sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Dopo l’avvicinamento al Senese, scattando da Gubbio alle 13:05 si affrontano 5 tratti di sterrato resi famosi dalla Strade Bianche per un totale di 29,5 km. In successione sono: Pieve a Salti (8 km), Serravalle (9,3 km – settore inedito che verrà proposto anche nella Strade Bianche a marzo), San Martino in Grania (9,3 km), Monteaperti (0,6 km), Colle Pinzuto (2,3 km). Ingresso a Siena da Fontebranda con il Muro di Santa Caterina (punte del 17%) prima di entrare in Piazza del Campo. Dove l'arrivo è atteso per le 17:00

I favoriti della tappa di oggi

Difficilissimo prevedere cosa accadrà con 30 chilometri di sterrato in cui potrà accadere di tutto. Nei 5 settori previsti avranno la meglio i corridori con maggior esperienza trial e di cross, tra questi spunta prepotentemente il nome di Pidcock ma sarà fondamentale il lavoro delle varie squadre nel tappare eventuali buchi, gestire attacchi e tentativi di fuga, oltre a difendere e scortare i propri leader fino a Siena.