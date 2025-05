Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Verrès-Sestrière: orari TV, diretta e percorso

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Ultimo appello per chi vuole provare a togliere la maglia rosa dalle spalle di Isaac Del Toro: oggi, tappone alpino con la Cima Coppi 2025 rappresentata dalla salita delle Finestre nel finale prima dell'arrivo del Sestriere. Diretta integrale in chiaro sui canali Rai in TV (Rai2 e Rai SportHD) e in streaming (RaiPlay).

Primoz Roglic non c'è più da tempo, dopo il ritiro di fronte alle troppe cadute. Juan Ayuso ha dato forfeit per una puntura di un'ape sul viso. Restano solamente Richard Carapaz e Simon Yates a provare a dare da filo da torcere a Isaac Del Toro, rispettivamente secondo e terzo in classifica generale. Ma dopo quanto visto a Champoluc è difficile prevedere che vi saranno attacchi in grado di mettere in difficoltà il messicano che guida oramai sempre più incontrastato con la maglia rosa stretta sulle spalle. Decisiva sarà la salita delle Finestre che è anche Cima Coppi 2025, poco prima dell'arrivo a Sestriere: 18,5 chilometri con una pendenza massima del 14%.

Numero tappa: 20ª, Verrès-Sestrière

Orario partenza: ore 10:40

Orario arrivo: 17:00

Percorso: alta montagna

Distanza e dislivello: 205 km, 4.500 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 20ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Verrès-Sestrière

La 20a e penultima tappa del Giro 2025 si aprirà a Verrès e si concluderà dopo ben 205 lunghissimi chilometri a Sestriere. Dopo un avvio piuttosto pianeggiante, i corridori inizieranno a scalare il primo pendio di giornata: il Col de Lys, con i suoi 13,7 chilometri ad una pendenza media 4,3%. Discesa poi verso la valle della Doria Riparia per affrontare l’ascesa più dura e attesa: il Colle delle Finestre, la Cima Coppi del 2025, con ben 18,5 chilometri con una pendenza massima che arriva anche al 14%. Ulteriore difficoltà: gli ultimi 9 chilometri saranno sterrati, creando più di un problema a chi non avrà gambe e abilità dopo l'enorme fatica. Si scollina con una discesa molto tecnica e dove difficilmente si recupereranno eventuali distacchi, prima di risalire verso l’arrivo di Sestriere per il gran finale.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 20ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si parte prestissimo, prima delle 11:00 da Verrès. Fino all’ingresso nel Canavese tutta pianura, seguita da una serie di salite salendo a Corio fino alle Valli di Lanzo. Superata Viù inizia la salita del Colle del Lys per poi scendere nella valle della Dora Riparia per raggiungere Susa. Da qui, il Colle delle Finestre che è anche la Cima Coppi, con un breve strappo a Meana di Susa. Scollinando, inizia la discesa molto impegnativa, fino a Pian dell’Alpe. Si rientra sulla ss.23 e si torna a salire, in direzione Sestriere, dove si arriverà attorno alle 17:00.

I favoriti della tappa di oggi

Isaac Del Toro contro tutti, ma i "tutti" dovranno provare a dare battaglia: dopo il nulla o quasi – con il solo Carapaz nel finale – nella tappa di Champoluc, il messicano potrebbe entrare in difficoltà se durante la giornata dovrà far fronte a diversi attacchi. Anche sulle Finestre potrebbe accadere qualcosa di importante prima della rampa conclusiva del Sestriere.