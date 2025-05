Giro d’Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Valona-Valona: orari TV, percorso e favoriti

video suggerito

Tappa numero 3 per il Giro d'Italia n. 108 che fa la sua ultima apparizione in quel dell'Albania con la frazione da Valona a Valona. Appuntamento in TV e in streaming gratuito sui canali Rai che seguiranno le fasi salienti oltre all'arrivo della Carovana Rosa.

L'ultimo atto albanese del Giro d'Italia vedrà i corridori affrontare una frazione mista. Ci sarà da affrontare anche un dislivello importante, il primo reale di questo inizio Giro. Tanti i saliscendi e due salite, di cui la seconda di 10,5 km (pendenze dal 7% al 14%) sopra i 1.000 metri a 39 km dall’arrivo che potrebbe fare selezione importante. Poi un arrivo semplice, con una discesa lunghissima fino a Valona per un arrivo probabilmente in volata ristretta dove gli uomini di classifica proveranno a essere protagonisti.

Numero tappa: 3a, Valona – Valona

Orario partenza: 13:15

Orario arrivo: 17:15

Percorso: misto

Distanza e dislivello: 160 km, 2.800 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

Si resta in Albania, per l'ultima volta prima della pausa e del trasferimento in Italia con il Giro che chiude la mini parentesi all'estero. Si saluta la capitale Tirana e cisi sposta a Valona, città di partenza e di arrivo in questo percorso di media montagna con la prima scalata oltre i 1.000 metri di altitudine che darà i primi importanti segnali tra i big di classifica. La salita è quella di Qafa e Llogarasë e caratterizzerà il circuito da 160km che si addentra sulle montagne, per poi tornare sulla costa e finire a Valona dopo una lunga discesa.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La Valona – Valona, 2a tappa di questo Giro 2025, si potrà seguire in chiaro sui canali Rai sia in TV sia in streaming. Si alterneranno RaiSport HD prima e poi Rai 2, per il racconto delle fasi culminanti fino al traguardo a Tirana. In streaming tutto sarà visibile in chiaro su RaiPlay. La Corsa Rosa potrà essere seguita anche a pagamento, in TV e in streaming, collegandosi ai canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+ usufruibili dai rispettivi abbonati.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

La Valona – Valona è un circuito organizzato su un percorso perfetto per i classici colpi a sorpresa di giornata. Una tappa mista con partenza alle 13:15 con due salite interessanti. La prima, dopo 60 km di corsa, porta ai 577 m di Q. Shakellës per un GPM di categoria 4. La seconda si estende per oltre 10 km con pendenze che toccano il 12% per un GPM di seconda categoria sulla salita di Qafa e Llogarasë, toccando i 1.030 metri di altitudine. Gli ultimi d3 km del percorso saranno totalmente pianeggianti fino al rettilineo finale di 1.200 metri su asfalto.

I favoriti della tappa di oggi

Se sull'ultima erta che supera i mille metri non ci saranno sorprese e nessuna fuga di giornata starà gestendo l'eventuale vantaggio cumulato, a Valona si arriverà in volata con u numero ristretto di possibili pretendenti. Tra cui spiccano i nomi di Wout van Aert, Pedersen e Kooij. Per gli italiani ci sono i nomi di Moschetti e Leonardi.