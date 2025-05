video suggerito

Giro d'Italia 2025, dove vedere la tappa di oggi Treviso-Nova Gorica/Gorizia: orari TV, percorso e favoriti La quattordicesima tappa del Giro d'Italia oggi attraversa, per la prima volta nella sua storia, la Slovenia. Da Treviso a Gorizia, 194 chilometri quasi tutti pianeggianti. Diretta TV e streaming in chiaro sulla Rai.

A cura di Alessio Pediglieri

Tappa molto particolare quest'oggi, sabato 24 maggio perché il Giro d'Italia esce di nuovo dai confini e si trasferisce in Slovenia. Si parte da Treviso e si giunge a Nova Gorica, dopo una frazione di 149 chilometri. In diretta TV e streaming sui canali Rai.

Il Giro d’Italia vive una delle sue giornate più suggestive con la che porta i corridori da Treviso a Gorizia/Nova Gorica, lungo un percorso di circa 195 km che attraversa la pianura friulana e il Collio, prevalentemente pianeggiante ma che offre spunti tecnici sia attraversando il Friuli Venezia Giulia sia sconfinando in Slovenia. I primi 140 km saranno ideali per le fughe fi giornata a lungo getto e per i velocisti che si sfideranno sui traguardi volanti. Poi, la corsa entrerà per la prima volta in Slovenia, affrontando alcune brevi ma insidiose salite. Successivamente, il percorso rientrerà in Italia a San Floriano del Collio, dirigendosi verso Gorizia.

Numero tappa: 14ª, Treviso – Gorizia/Nova Gorica

Orario partenza: ore 12:55

Orario arrivo: 17:20

Percorso: montagna

Distanza e dislivello: 180 km, 1.100 metri

Diretta TV: RaiSportHD, Rai2, Eurosport

Diretta Streaming: RaiPlay, Discovery+

La 14ª tappa del Giro d'Italia: percorso e altimetria della Treviso – Gorizia/Nova Gorica

Da tenere d'occhio il tratto sloveno di questa tappa che è senza insidie proprio fino al confine, per i primi 140 chilometri. La prima insidia per la carovana sarà il Gran Premio della Montagna di San Martino, un categoria 4 e poi il gruppo affronterà un giro del circuito per un totale di 24 km che collega Nova Gorica con Saver, dove dovrà affrontare il Dente del Saver per ben due volte (altro GPM 4).

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La 14ª tappa del Giro d'Italia 2025 sarà come sempre visibile in chiaro, per tutti e senza costi aggiuntivi. Appuntamento sui canali Rai sia in diretta TV che in streaming. La si potrà vedere su RaiSport HD e su Rai 2 e anche attraverso la piattaforma di Rai Play. La Corsa Rosa potrà essere seguita a pagamento, in TV e in streaming, per i soli abbonati al servizio, sintonizzandosi sui canali Eurosport, Eurosport Player, e Discovery+.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Per 140 chilometri nessun problema di percorso per i ciclisti che scattano da Treviso alle 12:55 e attraversano il Friuli Venezia Giulia. Per poi arrivare in Slovenia e affrontare la parte finale che prevede un circuito cittadino di circa 13,8 km che si sviluppa tra Gorizia (Italia) e Nova Gorica (Slovenia) e dove sono previsti due salite, a San Martino e il Dente di Saver. Dopo l’ultimo GPM, restano 7,5 km fino al traguardo, in Piazza Transalpina/Trg Evrope, che simboleggia l’Unione europea e l’unione culturale tra Gorizia e Nova Gorica. Arrivo previsto per le 17:20

I favoriti della tappa di oggi

Probabilmente i velocisti, se riusciranno a gestire le asperità del Saver potranno trionfare in volata a Gorizia. Tra loro, ovviamente il solito Mads Pedersen, ma anche un ritrovato Van Aert, lo sprinter Visma Kooji. Nomi importanti per la velocità mentre per la classifica si prospetta una giornata d'attesa.