Follia ai Campionati Europei di ciclismo: Ayuso rischia di schiantarsi su un bidone della spazzatura

Durante i campionati Europei di ciclismo nella prova elite in linea maschile, il campione spagnolo Juan Ayuso ha rischiato in un tratto in salita di subire un incidente a dir poco surreale: il neo acquisto della Lidl Trek ha evitato all'ultimo secondo con un colpo di reni un bidone della spazzatura improvvidamente lasciato in mezzo alla strada e coperto dai tanti tifosi che avevano occupato la carreggiata. Alla fine non è successo nulla, ma c'è mancato davvero pochissimo e solo grazie ai riflessi di Ayuso si è evitato qualcosa che sarebbe stato incredibile.

Ayuso sfiora un bidone della spazzatura per pochi centimetri

La folla entusiasta su entrambi i lati della carreggiata, prima a tifare per il solito Pogacar che in salita ha fatto la differenza involandosi vittorioso in solitaria per il titolo di Campione d'Europa. Poi per tifare gli inseguitori di altissima caratura, con il nostro Scaroni, Seixas ma soprattutto Evenepoel e Ayuso. Il belga ha guidato il plotoncino con lo spagnolo a ruota e che ha rischiato una caduta incredibile. Con il pubblico che ha invaso gran parte della carreggiata in salita, non è apparso visibile un bidone della spazzatura che è improvvisamente "apparso" sulla strada, prontamente evitato di qualche centimetro dallo spagnolo. Immagini che sono andate in diretta TV e che hanno sorpreso addetti ai lavori e appassionati che si sono chiesti come fosse possibile una situazione del genere.

Una situazione di chiaro imbarazzo organizzativo lungo il circuito francese degli Europei che ha sorpreso tutti. Ma che ha subito portato l'organizzazione a correre ai ripari: nel successivo passaggio in salita, sul medesimo tratto, infatti, quel bidone è sparito lasciando la carreggiata libera e i ciclisti al sicuro da incresciosi, assurdi incidenti di percorso.