È morto Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano: il muratore che diventò campione

Il ciclismo italiano piange Michele Dancelli, morto oggi, 18 dicembre, all’età di 83 anni presso la Rsa di Castenedolo, dove era ricoverato da tempo. Nato a Castenedolo nel 1942, Dancelli ha lasciato un segno indelebile nello sport grazie a una carriera brillante e ricca di successi.

Professionista dal 1963 al 1974, ha collezionato circa ottanta vittorie, tra cui due titoli di campione italiano, undici tappe al Giro d’Italia, una Milano-Sanremo – frutto di una leggendaria fuga solitaria di oltre 70 km contro grandi campioni come Merckx e Gimondi – e una Freccia Vallone.

Ai suoi trionfi si aggiungono anche due medaglie di bronzo ai Campionati del Mondo, conquistate a Imola nel 1968 e a Zolder nel 1969, che confermano il suo ruolo di protagonista assoluto del ciclismo italiano.

È morto Michele Dancelli, leggenda del ciclismo italiano: entrò nella storia per la vittoria della Milano-Sanremo del 1970

Michele Dancelli iniziò la sua carriera alternando il ciclismo alla professione di muratore. Nel 1963 vinse il titolo italiano dilettanti su strada e passò professionista con la Molteni. Il primo successo arrivò nel 1964 al Circuito di Col San Martino. Tra il 1965 e il 1966 si aggiudicò due volte il campionato nazionale su strada e vinse importanti classiche come la Freccia Vallone (1966) e la Milano-Sanremo (1970) con una fuga solitaria di 70 km, riportando la vittoria italiana nella "Classicissima" dopo 17 anni.

Al Giro d’Italia, disputato nove volte, conquistò 11 tappe, indossò la maglia rosa per 14 giorni e ottenne il quarto posto nel 1970, mentre partecipò una volta al Tour de France vincendo una tappa e fu terzo al Giro di Svizzera nel 1972. Ai mondiali su strada fu otto volte in Nazionale, salendo due volte sul podio (1968 e 1969).

La carriera subì un declino dopo la rottura del femore nel 1971 e alcune squalifiche al Giro negli anni successivi. Dancelli si ritirò nel 1974 e in seguito si dedicò a immobili e all’organizzazione di escursioni per cicloamatori.