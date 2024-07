video suggerito

Ciccone accusa Buitrago al Tour de France: “Ho visto cosa hai fatto con la borraccia, è scorretto” Il ciclista italiano ha rimproverato il colombiano al termine dell’ultima tappa del Tour per atteggiamento antisportivo. Ha sfruttato il trucco della “bottiglia incollata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La frazione di montagna della 19ª tappa del Tour de France ha messo a dura prova la resistenza dei ciclisti, la capacità di affrontare le variazioni altimetriche di un tracciato di montagna più corto (144 km) ma percorso a 4200 metri sopra il livello del mare e con tre vette sopra i duemila di quota.

Ciccone nota l'atteggiamento antisportivo di Buitrago

Secondo Giulio Ciccone (Lidl-Trek), deve essere successo qualcosa di strano durante la gara. E per questo, considerati sia il tono sia l'oggetto del rimprovero, fa una ramanzina al colombiano Buitrago (Bahrain Victorious) che gli ha rosicchiato 34 secondi piazzandosi 14° (+4'11" da Pogacar, vincitore). Cosa ha fatto? Ha approfittato – sostiene l'italiano – del trucchetto "sticky bottle", ovvero il comportamento antisportivo della "bottiglia incollata".

Il presunto aiutino durante una tappa sfiancante per le pendenze

Saliscendi con pendenze medie molto toste hanno scandito la pedalata dei corridori per i passaggi ripidi lungo i tratti più proibitivi sul Col de Vars, sulla Cime de la Bonette fino a Isola 2000 con gli ultimi tragitti più sfiancanti. L'italiano ha chiuso 17° (+4'45") e in classifica generale ha perso due posizioni in favore del canadese Derek Gee e dello statunitense Matteo Jorgenson.

Adesso l'abruzzese è 10° (con un distacco di 22'46" dallo sloveno Pogacar, leader assoluto) e deve moltiplicare gli sforzi per restare in top 10. Alle spalle, infatti, c'è proprio Buitrago che lo tallona a 10 secondi e può approfittare dell'ultima tappa, che è una cronometro, per sorpassarlo. Ecco perché, alla luce della presunta scorrettezza commessa dal sudamericano, Ciccone s'è avvicinato a lui al termine della tappa e gli ha fatto notare come in buona sostanza abbia barato, sfruttando un aiutino.

Cos'è il trucco della "borraccia incollata"

Cosa si intende per "bottiglia appiccicosa" e quali benefici trae un ciclista? È una tecnica molto scaltra che viene messa in atto ai ciclisti per recuperare e guadagnare velocità quando raccolgono una borraccia data dall'auto della squadra. La difficoltà e il tempo perso per prendere quel recipiente altro non sono che un modo molto astuto per lasciarsi trainare per qualche attimo, senza incorrere nei provvedimenti dei commissari di gara.

Il botta e risposta tra l'italiano e il colombiano

Ciccone, che ha notato tutto (e come lui anche altri corridori), non ha esitato a far notare a Buitrago cosa ha fatto e quanto sia stato sleale. "Ehi, eravamo in tre dietro e abbiamo visto tutto – è il video mostrato dalla televisione australiana SBS -. Prendere la bottiglia così non è proprio giusto. Siamo al Tour de France", sono state le parole dell'italiano, apparso molto contrariato. "Ho imparato da te", è stata la risposta del colombiano, per nulla intimorito né spiazzato a quella reprimenda.