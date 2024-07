video suggerito

Pogacar domina anche la tappa di Isola 2000: il fenomeno sloveno ipoteca il Tour de France Tadej Pogacar conquista il successo anche nella 19ª tappa del Tour de France 2024 con un’altra prova di forza anche sulle salite alpine: Jorgenson beffato a due km dal traguardo, Vingegaard ed Evenepoel non tengono il passo dello sloveno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Ci ha sperato fino alla fine Matteo Jorgenson, ma contro questo Tadej Pogacar nessuno può far nulla. È il fenomeno sloveno infatti a conquistare anche la prima tappa alpina del Tour de France 2024 che a poco meno di due chilometri dall'arrivo ha ripreso e salutato lo statunitense della Visma – Lease a Bike, scattato ai piedi dell'ultima salita staccando gli altri compagni di fuga Carapaz (passato in prima posizione sulla Cime de la Bonette, vetta più alta di questa Grand Boucle con i suoi 2802 metri), Simon Yates e Kelderman, per poi andare a tagliare per primo anche il traguardo di Isola 2000 conquistando il successo nella 19ª frazione, il quarto personale in quest'edizione nella corsa transalpina.

Lo spettacolo anche nel gruppo degli uomini di classifica è andato in scena in quell'ultima salita con la maglia gialla Tadej Pogacar che, dopo aver messo a lavorare la sua squadra, è scattato a 10 km dall'arrivo staccando Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard che inizialmente hanno provato a seguirlo dovendo però arrendersi dopo poche decine di metri.

Altra prova di forza dunque per lo sloveno che rifila oltre un minuto e quaranta secondi ai suoi due più immediati inseguitori in classifica generale ipotecando di fatto la vittoria finale in questo Tour de France. Al belga e al danese non resta dunque che lottare tra loro per la seconda posizione.

L'ordine d'arrivo della 19ª tappa del Tour de France 2024

T. POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) 04h 04′ 03" M. JORGENSON (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) +00'21" S. YATES (TEAM JAYCO ALULA) +00'40" R. CARAPAZ (EF EDUCATION – EASYPOST) +01'11" R. EVENEPOEL (SOUDAL QUICK-STEP) +01'42" J. VINGEGAARD (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) +01'42" J. ALMEIDA (UAE TEAM EMIRATES) +02'00" M. LANDA (SOUDAL QUICK-STEP) +02'00" W. KELDERMAN (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) +02'52" D. GEE (ISRAEL – PREMIER TECH) +03'27"

La classifica generale del Tour de France 2024 dopo la 19ª tappa

T. POGACAR (UAE TEAM EMIRATES) 78h 49′ 20" J. VINGEGAARD (TEAM VISMA | LEASE A BIKE) +05'03" R. EVENEPOEL (SOUDAL QUICK-STEP) +07'01" J. ALMEIDA (UAE TEAM EMIRATES) +15'07" M. LANDA (SOUDAL QUICK-STEP) +15'34" C. RODRIGUEZ (INEOS GRENADIERS) +17′ 36" A. YATES (UAE TEAM EMIRATES) +19'18" D. GEE (ISRAEL – PREMIER TECH) +21'52" M. JORGENSON (TEAM VISMA | LEASE A BIKE)+22'43" G. CICCONE (LIDL-TREK) +22'46"