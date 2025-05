video suggerito

Caduta di massa al Giro d'Italia sul percorso verso Napoli, tappa neutralizzata: Hindley sotto shock Corsa neutralizzata a circa 70 chilometri dal traguardo di Napoli a causa di una maxi caduta che ha visto coinvolti una dozzina di corridori. L'asfalto bagnato si è trasformato in una saponetta fatale: tutte le ambulanze e i mezzi di soccorso sono accorse sul luogo dell'incidente e la giuria ha deciso di neutralizzare tutti i tempi: si arriverà a Napoli per la volata solo per giocarsi la vittoria di tappa.

A cura di Alessio Pediglieri

Bruttissima situazione a 70 chilometri dall'arrivo a Napoli per i ciclisti che sono caduti in massa sull'asfalto bagnato, trasformatosi in una lastra di sapone dove sono finiti per terra malamente almeno una dozzina di corridori. Per l'accorrere dei mezzi di soccorso e delle ambulanze che seguono la carovana, l'organizzazione ha deciso di neutralizzare la corsa finché non sarà riportata la normalità. Non c'è infatti la garanzia per proseguire ancora, con chi è rimasto in piedi costretto a fermarsi e restare dietro alla ammiraglia della giuria. Intanto le notizie non sono confortanti, alcuni – tra cui Hindley – sono stati costretti al ritiro immediato. Dopo quasi mezz'ora di pausa si riparte con la giuria che ha deciso: tempi neutralizzati (così come gli abbuoni), dunque in caso di ritardo non incideranno in classifica generale, ma varrà comunque l'arrivo di tappa, in volata a Napoli.

Jai Hindley a terra in stato confusionale dopo la tremenda caduta sull'asfalto bagnato: costretto al ritiro, è stato poi trasportato in ambulanza

Proprio Hindley, già vincitore del Giro nel 2022, è apparso sotto choc dopo il violento impatto sull'asfalto e si è ritirato dalla corsa salendo a bordo di un'ambulanza. Al momento dello stop erano in fuga Paleni e Van der Hoorn con 5 secondi di vantaggio sul gruppo. Ora invece si procede ad andatura controllata dietro la vettura della direzione in attesa di capire cosa accadrà: si era prospettata anche la neutralizzazione definitiva della tappa per condizioni meteo che non garantirebbero l'incolumità dei ciclisti.

Mentre i soccorsi continuano, la giuria ha deciso di provare a fare ripartire la corsa per i rimanenti 70 chilometri ma le procedure saranno lunghe. Al momento i due fuggitivi di giornata sono stati avvisati e si sono fatti raggiungere dai corridori ancora in piedi. Intanto tutti sono stati fatti fermare successivamente per permettere al plotone di ricompattarsi, permettendo ai ritardatari e a chi è risalito in sella di ritrovarsi tutti insieme. In attesa di capire cosa deciderà il collegio di giuria, in accordo anche con i team e gli stessi ciclisti che si sono accordati per neutralizzare i tempi di eventuali ritardi (che non incideranno in classifica generale), garantendo solo la vittoria finale.