Vittoria in volata di Davide Ballerini alla Omloop Het Nieuwsblad 2021, la prima classica del Nord della stagione. La corsa, disputata tra le città belghe di Gand e Ninove per oltre 200,5 chilometri, si è conclusa un po' a sorpresa con uno sprint di 50 corridori, dominato dall'italiano della Deceuninck-QuickStep, con Jake Stewart secondo e Sep Vanmarcke terzo. Ottavo Matteo Trentin (UAE-Emirates), che aveva provato anche ad attaccare nelle fasi finali di gara.

Ennesima prova di forza del 26enne canturino che, dopo aver seguito gli attacchi dei favoriti sui muri fiamminghi (dopo un tentativo solitario di Alaphilippe durato una decina di chilometri c'è stato un primo ricompattamento generale, così sul Muur a scattare è stato poi Gianni Moscon, ripreso sull'ultimo muro di giornata, il Bosberg), nel finale è riuscito a trovare le energie per fare una perfetta volata, nonostante la presenza di diversi velocisti, e tagliare per primo il traguardo di Gand. La campagna delle classiche del nord si apre dunque al meglio per i colori italiani. Per Ballerini, alla seconda stagione in Quick Step, si tratta della settima vittoria da professionista, la terza nel 2021, dopo le ultime due vittorie di tappa al Tour de la Provence.

Davide Ballerini è il quinto ciclista italiano ad aggiudicarsi il successo nella classica belga di inizio stagione che si corre nelle Fiandre Orientali. Il primo azzurro a centrare la vittoria sul traguardo di Gand era stato, nel 1995, il compianto Franco Ballerini, a lui sono poi seguiti Michele Bartoli nel 2001, Filippo Pozzato nel 2007, Luca Paolini nel 2013 e, da oggi, Davide Ballerini vincitore dell'edizione 2021.