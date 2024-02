Adam Yates sbatte la faccia a terra a 50km/h: commozione cerebrale e ritiro dall’UAE Tour A seguito del violento impatto sull’asfalto durante la 3a tappa dell’UAE Tour, Adam Yates – che vestiva la maglia da leader – si è dovuto ritirare: “In linea con i protocolli sulle commozioni cerebrali l’abbiamo dovuto fermare”. Ora la Tirreno Adriatico, fra due settimane, è a rischio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Bruttissima caduta alla terza tappa dell'UAE Tour che si sta svolgendo in questi giorni in Arabia e che ha visto protagonista il favorito per la vittoria finale, nonché già vincitore dell'edizione 2020 e terzo nel 2023, Adam Yates. Il compagno di squadra di Tadej Pogacar è stato vittima di una violentissima caduta sull'asfalto lungo un rettilineo in cui, nelle prime posizioni del gruppo, viaggiava a quasi 50 chilometri orari.

Una caduta di quelle che nessuno si aspetta e per questo maggiormente pericolosa e dalle serie conseguenze: così, il britannico Adam Yates ha dovuto dire addio all'UAE Tour 2024 alla terza tappa quando è rimasto vittima di uno schianto a terra a 47 chilometri orari su un lungo tratto di rettilineo mentre si trovava in gruppo. Una distrazione o una improvvisa folata di vento, fatto sta che il leader della UAE Emirates si è ritrovato sull'asfalto picchiando violentemente la testa, mentre tutti gli altri corridori lo superavano.

L'incidente è avvenuto a 50 chilometri dall'arrivo e non ha lasciato scampo a Yates che ha provato risalire in sella alla sua bici per concludere la tappa ma alla fine si è dovuto arrendere allo stordimento generale. Per lui, il team UAE ha diagnosticato infatti una commozione cerebrale.

Yates stava dominando l'edizione 2024 e aveva percorso in maglia rossa da leader la 3a tappa che prevedeva l'arrivo in salita, sulla rampa del Jebel Jais, un'erta di 20 chilometri ad una media del 5%. Il 31enne della UAE EMirates ha provato a continuare, rientrando anche in gruppo con l'aiuto dei propri compagni di squadra, ma dopo i primi chilometri di salita si è compreso ben presto che Yates soffriva ancora troppo per la caduta, rinunciando a proseguire e salendo sull'ammiraglia di supporto.

Una decisione opportuna e necessaria visto che la UAE Emirates ha poi annunciato che Yates ha subito una commozione cerebrale a causa della violenta caduta. Il medico della squadra, Adrian Rotunno, ha spiegato cosa sia accaduto esattamente: "Adam ha anche una serie di altre lesioni superficiali. Nel suo interesse e anche in linea con i protocolli sulle commozioni cerebrali, abbiamo deciso di ritirarlo dalla competizione. Ora avrà bisogno di tempo per riprendersi. L’equipe medica continuerà a monitorarlo, anche a livello neurologico". Il rischio, adesso, è capire se riuscirà a recuperare in tempo per presentarsi puntualmente alla Tirreno-Adriatico fra due settimane.