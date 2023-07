Ziyech non si dà pace e accende la polemica contro l’Al Nassr: “Ho problemi al ginocchio, vero?” Hakim Ziyech sembrava pronto a vestire la maglia dell’Al Nassr ma il giocatore del Chelsea non ha superato le visite mediche. Il nazionale del Marocco sui social ha ironizzato con una story sarcastica: “Ho problemi al ginocchio, vero?”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Presentazioni mastodontiche, cifre faraoniche e benefit di ogni tipo. La nuova frontiera del calcio è diventata l'Arabia Saudita che sta dando scacco matto a tutti i club in questo inizio del calciomercato. I club inglesi, notoriamente con più risorse rispetto al resto dell'Europa, non riescono più a competere contro lo strapotere arabo capace di accaparrarsi prima Cristiano Ronaldo e ora una buona fetta di calciatori provenienti proprio dal nostro continente. Una rivoluzione vista nascere e poi morire rapidamente in Cina ma che ora sembra essere molto più stabile rispetto a quella del campionato asiatico.

Ma non tutti sono felici. Tutti i giocatori vengono infatti facilmente accontentati su cifre dell'ingaggio e durata del contratto ma non a tutti è andata benissimo. Basti pensare ad Hakim Ziyech, fantasista marocchino ex Ajax che avrebbe dovuto lasciare il Chelsea – attuale proprietario del cartellino – già da gennaio 2023 per andare al PSG. Un trasferimento poi saltato per un errore burocratico. Una doccia fredda che si è ripetuta 5 mesi dopo quando l'Al Nassr aveva convinto i blues e lo stesso giocatore a trasferirsi nella squadra di Cristiano Ronaldo prima che le visite mediche fermassero nuovamente il giocatore.

La story pubblicata da Ziyech dopo un allenamento.

Problemi al ginocchio sarebbe emersi proprio in quella che viene considerata ormai da tutti una visita di rito. Un intoppo che però è stato decisivo affinché gli arabi, nonostante l'enorme disponibilità, decidessero di bloccare l'operazione rimandando il giocatore a Londra. Ziyech aveva già concordato i termini di ingaggio e l'Al Nassr era d'accordo su tutto con il Chelsea per l'acquisto del cartellino del marocchino. Il giocatore è stato però costretto a tornare in Inghilterra e capire se ci saranno altre opportunità da cogliere sperando che in questo caso nessun altro intoppo fermi il suo trasferimento. Nel frattempo il giocatore non sembra averla presa benissimo.

Già, perché l'Al Nassr rappresentava un'occasione soprattutto dal punto di vista economico, ma anche calcistico visto l'enorme numero di giocatori importanti che hanno deciso di vivere l'esperienza del campionato arabo. E così il giocatore ha mostrato tutta la sua frustrazione pubblicando una story sul proprio account Instagram in cui si vede l'immagine di lui fermo seduto su un campo da calcio, probabilmente al termine di un allenamento, mostrando sarcasticamente la sua ottimale condizione fisica. "Ho problemi al ginocchio, vero?" scrive il giocatore in maniera provocatoria mostrando in maniera chiara come stia in una condizione fisica ottimale per poter giocare a calcio. Il mercato è ancora lungo ma Ziyech sicuramente ci sperava…