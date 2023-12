Zirkzee ha una clausola nel contratto che vale solo per una squadra: il prezzo è ridicolo Zirkzee è già sul taccuino di molte big d’Europa ma Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha svelato che la clausola presente nel suo contratto vale solo per una squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Zirkzee ha sorpreso tutti e ora è sul taccuino di molte big d'Europa. L'attaccante del Bologna è uno dei protagonisti di questo favoloso inizio di stagione da parte della squadra di Thiago Motta e le sue giocate lo hanno portato sotto i riflettori dei palcoscenici più importanti.

19 presenze, otto gol e quattro assist tra Serie A e Coppa Italia per l'attaccante olandese, arrivato per 8 milioni dal Bayern Monaco. La scorsa stagione i soldi spesi dal club emiliano sembravano esagerati per un calciatore che non aveva avuto nessun impatto sulla squadra ma le motivazioni di Sartori e Di Vaio sono emerse in maniera eccellente in questi pochi mesi.

La partenza di Arnautovic lo ha liberato definitivamente e Zirkzee è sbocciato insieme a tutto il Bologna: la squadra di Motta è quarta e da qualche settimana le sirene di mercato intorno al nome del classe 2001 continuano ad essere sempre più incessanti.

I pezzi pregiati di questo favoloso Bologna che vola in zona Champions League a due giornate della fine del girone d'andata sono sul taccuino di molte squadre ma Marco Di Vaio a Sky Sport ha dichiarato: "Faremo di tutto per tenere qui Motta e Zirkzee, vogliamo portare avanti il progetto con loro".

Nelle ultime ore si è parlato di un Manchester United molto interessato numero 9 del Bologna e anche alcune squadre italiane starebbero guardando con occhio attento al calciatore olandese ma nei giorni scorsi si è parlato di una clausola rescissoria presente nel contratto di Zirkzee e sul fatto che il Bayern Monaco avrebbe potuto pareggiare l'offerta esercitando il diritto di recompra oppure incassare il 50% della cessione in caso di futura rivendita.

La cifra è 40 milioni di euro ma lo stesso direttore sportivo del club emiliano in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha parlato proprio delle offerte ricevute per Zirkzee e della clausola: "Non abbiamo ricevuto nessuna telefonata e comunque non risponderemmo. Joshua è un pezzo unico. La clausola? Vale solo per il Bayern, per gli altri il prezzo è libero".

Di Vaio e il Bologna hanno le idee chiare sul loro gioiello e proveranno in tutti i modi a tenerselo stretto per evitare di spezzare quella magia che si è creata sotto le torri in questa stagione.