Zidane si è convinto: sarà lui ad allenare il Paris Saint Germain nella prossima stagione Dopo aver annunciato l’arrivo di Luis Campos, il Paris Saint Germain potrebbe presto annunciare l’arrivo di Zinedine Zidane, che può essere il nuovo allenatore del Psg.

A cura di Alessio Morra

La rivoluzione societaria del Paris Saint Germain è appena iniziata. Il club francese ha annunciato l'ingaggio di Luis Campos, abile uomo mercato che ha lasciato il Lille ed è passato al Psg, ma soprattutto molto presto potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore Zinedine Zidane, che in dote potrebbe portare pure Pogba, che in realtà sembra molto vicino alla Juventus. Dopo le parole del Presidente della Repubblica francese Macron Zizou pare vicino al ritorno alla panchina, in un'intervista aveva detto: "Non gli ho parlato, ma voglio che torni in Ligue 1, deve promuovere la Francia e spero torni nel campionato francese". Zidane sembrava destinato alla panchina della nazionale francese dopo i Mondiali, ma adesso può cambiare tutto con il cinquantenne ex fuoriclasse pronto a rilevare Mauricio Pochettino.

Il Psg con un tweet e poi con un comunicato ha annunciato l'ingaggio di Luis Campos, navigato uomo di calcio, che dopo tante stagioni lascia il Lille e passa in una delle squadre migliori al mondo: "L’esperto di calcio di fama mondiale è un pioniere nello sviluppo e nel miglioramento del gioco, rinomato per il suo approccio moderno e innovativo. Durante la sua carriera, Luis Campos ha accompagnato le prestazioni di molti grandi nomi del calcio, incoraggiando l’emergere di nuove generazioni di talenti che da allora sono diventati i principali giocatori del calcio mondiale. Il Club, che ha sempre attratto i più grandi talenti del calcio, trarrà vantaggio dalle idee, dalla conoscenza e dall’esperienza di Luis Campos, per aiutare la squadra a raggiungere un nuovo livello".

Raggiante Campos, che avrà il compito di sfoltire la rosa, prima di piazzare qualche colpo: "Sono molto felice di unirmi al Paris Saint-Germain, che considero il club più ambizioso ed emozionante del mondo del calcio. Condividiamo la stessa visione, una visione in cui credo fermamente, e sono ansioso di iniziare a lavorare per sviluppare l’eccezionale potenziale del Club".

Ma questa notizia rischia velocemente di passare in secondo piano, perché Zinedine Zidane, secondo Daniel Riolo di RMC Sports, si sarebbe convinto. E avrebbe detto sì alla faraonica proposta del Paris Saint Germain, che ha deciso di voltare pagina e di cambiare allenatore. Per l'annuncio si potrebbe aspettare molto poco, perché potrebbe essere solo una questione di giorni. Zidane con ogni probabilità sarà il tecnico del Psg che con Mbappé, Messi e Neymar darà l'assalto alla Champions League.