video suggerito

Zico lascia una valigetta sul taxi a Parigi, è rapinato: dentro due soli oggetti per mezzo milione Olimpiadi amare per Zico a Parigi: appena arrivato, l’ex calciatore brasiliano è stato rapinato di una valigetta preziosissima. Dentro due soli oggetti di valore, per un danno di ben mezzo milione di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partono male, malissimo, dal punto di vista personale, le Olimpiadi di Parigi per Arthur Antunes Coimbra, che tutto il mondo del calcio conosce da sempre come Zico. La leggenda del ‘futebol' brasiliano, che abbiamo ammirato anche in Italia negli anni '80 con la maglia dell'Udinese, era stato invitato nella capitale francese dalla delegazione brasiliana ai Giochi. Neanche il tempo di arrivare a Parigi, che Zico è stato rapinato di una valigetta che portava con sé: a dispetto del fatto che conteneva pochi oggetti preziosi, appena due, l'altissimo valore dei medesimi ha fatto sì che il danno sia enorme, addirittura quantificato in mezzo milione di euro.

Zico rapinato a Parigi di una valigetta preziosissima: due oggetti, mezzo milione

Il fattaccio è avvenuto nella serata di giovedì, quando il ‘Galinho' ha lasciato il suo albergo situato nel 19° arrondissement di Parigi – al limite nordorientale della città – utilizzando un taxi. Zico aveva con sé una valigetta, che è stata depositata nel bagagliaio del taxi. A quel punto è avvenuto il blitz dei ladri, che hanno operato in coppia, probabilmente avendo messo nel mirino quel passeggero eccellente del quale sospettavano il carico ‘importante'. E non si sbagliavano, o avevano ricevuto la soffiata giusta.

Zico oggi, a 71 anni

Un primo malvivente si è dunque rivolto al tassista per distrarlo, mentre l'altro ha colto l'occasione per rubare la valigetta, che secondo quanto riporta Le Parisien conteneva banconote (2000 euro e 2000 dollari), ma soprattutto due oggetti: un orologio Rolex e un anello, una riviere di diamanti. Il valore totale del contenuto della valigetta è stimato in circa 500mila euro, un danno davvero ingente.

Zico con la sciarpa dell'Udinese: ci ha giocato tra il 1983 e il 1985

È stata aperta un'indagine per cercare di rintracciare i delinquenti, operazione non facile, visto che nessuno avrebbe visto nulla. Le investigazioni sono affidate alla Brigata per la Repressione del Banditismo. Davvero peggio di così non poteva iniziare l'immersione nell'atmosfera olimpica per Zico.