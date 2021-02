Zhang Jindong ha deciso di cedere il 23% delle quote del gruppo Suning.com. Una situazione che è stata ufficializzata in una nota emessa per la Borsa cinese, con le azioni che sono state vendute alle aziende statali per un affare da circa 1.9 miliardi di euro. Nuova linfa dunque per il colosso cinese che nelle scorse settimane ha confermato di volersi focalizzare sulle attività irrilevanti, con gli investimenti sul calcio passati in secondo piano (va in questo senso lo scioglimento dello Jiangsu). E l'Inter? Suning vuole mantenere fede agli accordi presi, con il sostegno però di partner strategici. A tal proposito proseguono senza sosta i contatti con possibili investitori.

Passaggio di mano per il 23% delle quote di Suning.com. Zhang Jindong ha venduto alle aziende dello Stato, per un affare complessivo da quasi 15 miliardi di yuan, ovvero circa 1.9 miliardi di euro. In questo modo l'imprenditore possiede il 21,84% delle azioni, con la cessione rispettivamente dell’8% e del 15% alle due società statali controllate dalla municipalità di Shenzen come confermato da Calcioefinanza. Una situazione che permette al magnate di incassare una liquidità importante in un momento non semplice dal punto di vista economico.

La volontà è quella di ottimizzare al massimo gli investimenti, focalizzandosi dunque su quelle attività rilevanti e non su quelle secondarie come il calcio. Ecco allora che Zhang Jindong ha deciso di dire addio al pallone in Cina, lasciando Jiangsu Football Club formalizzata nelle scorse ore: "L'attività di ogni squadra verrà cessata e, allo stesso tempo, ci aspettiamo che proseguano su scala più ampia le questioni relative allo sviluppo successivo". Prosegue per ora l'impegno dell'Inter, nonostante le difficoltà dell'ultimo periodo. La posizione di Suning è sempre la stessa: confermato l'impegno per il sostegno finanziario del club, con uno sguardo però rivolto verso l'esterno. In questa direzione i contatti ad oltranza con possibili nuovi investitori.