Zaniolo risponde a Olivera e lo provoca, il video virale dello scontro in campo: “Sei scarso”

Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ha riacceso il dibattito sul clima acceso durante la partita tra Udinese e Napoli, vinta dai friulani per 1-0. Le immagini mostrano un momento di tensione tra Nicolò Zaniolo e il terzino azzurro Mathias Olivera, protagonista suo malgrado di una provocazione dell’ex calciatore di Roma, Inter e Fiorentina.

Nel filmato si vede chiaramente Zaniolo, ora all’Udinese, rivolgersi ripetutamente a Olivera e dirgli “sei scarso”, con l’intento evidente di destabilizzare l’avversario. Il video ha subito suscitato commenti e polemiche sul comportamento del giocatore bianconero.

La reazione di Olivera è stata di grande fermezza e tranquillità: il terzino napoletano, come mostrano le immagini diventate virali, non ha replicato alla provocazione, mantenendo la calma e concentrandosi sul gioco senza alimentare ulteriori tensioni.

Zaniolo brilla a Udine: può tornare nel giro della Nazionale

Nicolò Zaniolo a Udine sta vivendo un periodo di grande crescita e nel prossimo futuro potrebbe tornare nel giro della Nazionale. Le prestazioni del numero 10 bianconero non sono passate inosservate a Coverciano, dove negli ultimi tempi lo stanno osservando con attenzione crescente. In vista dei play-off di fine marzo, Gattuso cerca giocatori capaci di fare la differenza con talento e giocate decisive, caratteristiche che Zaniolo ha dimostrato di possedere con continuità in questo avvio di stagione.

Grazie alla fiducia di allenatore, società e ambiente, il classe 1999 ha trovato il contesto ideale per esprimere al meglio le sue qualità. L’Udinese, da parte sua, ha già deciso di riscattarlo dal Galatasaray e sta valutando la formula più conveniente: può acquistarlo a titolo definitivo per 10 milioni oppure versarne metà, lasciando ai turchi il 50% su una futura rivendita. Qualunque sia la scelta, una cosa è certa: Zaniolo è destinato a rimanere protagonista a Udine, con il club pronto a costruire attorno a lui il futuro della squadra e con la Nazionale che continua a seguirne da vicino l’evoluzione.