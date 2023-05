Zaniolo espulso dopo 6 minuti per un fallo horror: uscendo dal campo ha un raptus nervoso In Istanbulspor-Galatasaray Nicolò Zaniolo è stato espulso per un brutto fallo su un calciatore della squadra avversaria. L’ex calciatore della Roma ha giocato appena sei minuti.

A cura di Alessio Morra

Il Galatasaray si avvicina a passi da gigante al titolo in Turchia. In un match del turno infrasettimanale la squadra giallorossa ha vinto per 2-0 uno dei tanti derby di Istanbul, contro l'Istanbulspor. Decisivo è stato Mauro Icardi, che nel campionato turco è rinato. Ma la copertina se la prende, ahi lui, pure Nicolò Zaniolo, che è stato espulso per un fallaccio. L'ex giallorosso è stato in campo per appena sette minuti.

Quella del Necmi Kadıoğlu Stadium era una partita molto importante per il Galatasaray che vincendo avrebbe allungato in modo definitivo sul Besiktas. Il derby con l'Istanbulspor è stato complicato, focoso ed è durato un'eternità. Basti pensare che il gol che ha sbloccato il risultato Mauro Icardi, lo ha realizzato al 56 del primo tempo. Praticamente all'undicesimo minuto di recupero! L'argentino ha siglato il 18° gol in campionato, meglio di lui in Turchia solo l'ecuadoriano Enner Valencia.

L'1-0 resta il risultato del match molto a lungo. Sarà proprio a Icardi a raddoppiare e a chiudere i conti al minuto 89, quando l'ex nerazzurro firma il 2-0 e insacca così il 19° gol con la maglia giallorossa del Galatasaray, che nell'ultimo quarto d'ora ha dovuto faticare perché è rimasto in 10 uomini a causa di una sciocca espulsione di Nicolò Zaniolo.

L'ex calciatore della Roma, che in Turchia è volato lo scorso febbraio, era partito dalla panchina ed era stato impiegato dal tecnico Okan Buruk al 69′, ma dopo appena sei minuti Zaniolo effettua un intervento a dir poco scriteriato e viene espulso. Rosso diretto.

Il centrocampista ventitreenne in un contrasto perde il pallone, capisce di non poterlo recuperare, ma ci prova lo stesso. Zaniolo però con eccessiva irruenza continua, alza la gamba e colpisce sotto la cintura un calciatore della squadra avversaria, che crolla giù. Il fallo è brutto. La decisione dell'arbitro è semplice: cartellino rosso.

Zaniolo viene espulso appena sei minuti dopo il suo ingresso in campo. Non è un record, ma poco ci manca. Arrabbiato per l'espulsione, e per la sciocchezza compiuta, il giocatore ligure rientrando negli spogliatoi rifila un calcio al tunnel, che poi cerca di scardinare con un altro paio di colpi. Un'altra brutta scena. Ora rischia anche di subire una dura squalifica.