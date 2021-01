Wayne Rooney è a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Derby County e dopo aver ricevuto la nomina ha ufficialmente annunciato il ritiro dal calcio giocato. La sua carriera a grandi livelli era finita da quando aveva lasciato la Premier League, era finito negli Stati Uniti prima di tornare in Inghilterra dove è stato calciatore del Derby in Championship, la Serie B inglese. Il calcio giocato lo lascia ufficialmente oggi quello che può essere definito uno dei calciatori inglesi più forti di sempre, gli è mancata solo la grande affermazione con la nazionale, della quale comunque è il miglior bomber all time.

La coppia allo United con Cristiano Ronaldo

Quasi stucchevole elencare tutti i trofei vinti da Wayne Rooney, che con il Manchester United ha giocato per tredici anni e ha fatto le fortune di Sir Alex Ferguson che lo prese ragazzino nel 2003 e creò una coppia destinata a passare alla storia, quella con Cristiano Ronaldo. Rooney e CR7 nel 2008 vinsero la Champions, la terza dello United la seconda e ultima dell'era Ferguson.

Le due più grandi perle di Rooney

Pensando a delle immagini del Rooney calciatore vengono alla mente innanzitutto il gol segnato all'Arsenal, quando era nemmeno 17enne, con un tiro favoloso sorprese Seaman e regalò allo scadere un successo memorabile all'Everton. Lì iniziò la sua carriera a livelli altissimi. Rooney è diventato il miglior bomber all time del Manchester United e dell'Inghilterra, togliendo lo scettro a Sir Bobby Charlton. E pensando agli oltre 250 gol segnati con i Red Devils se ne staglia uno su tutti gli altri. Quello che nel 2011 l'ex attaccante inglese segnò con una rovesciata memorabile nel derby con il Manchester City.

Obiettivo salvezza con il Derby

E adesso tolte le scarpette definitivamente Rooney è chiamato a una grande impresa. Dovrà essere bravo a mettere da parte il suo passato da oltre 360 gol da professionista e i 19 trofei. Perché ora Rooney deve cercare di salvare il Derby che è 22° in Championship, la seconda serie inglese.