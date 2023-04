Wan Bissaka sbaglia un gol incredibile a porta vuota: “L’errore peggiore che abbia mai visto” Il difensore del Manchester United Wan Bissaka protagonista di un errore clamoroso contro l’Everton: il video ha fatto il giro del web.

A cura di Ada Cotugno

Di mestiere non fa l'attaccante, ma l'errore commesso questo pomeriggio da Aaron Wan-Bissaka lo farà rientrare di sicuro tra le migliori papere di tutta la stagione. Il terzino del Manchester United è tornato in campo a pieno ritmo dopo aver saltato alcune partite per un fastidio alla schiena e oggi è arrivato a un passo dal segnare il terzo gol della sua carriera in Premier League.

L'inglese non è un difensore molto prolifico, dato che in 194 partite giocate nel campionato inglese fra Crystal Palace e United ha messo a referto appena 2 reti e 11 assist. L'errore commesso durante la sfida contro l'Everton però è dei più goffi di sempre.

Al minuto 11, con il risultato ancora fermo sullo 0-0, Antony lascia partire un tiro dalla distanza che si infrange sul palo. Sulla ribattuta si fionda Wan Bissaka, salito in avanti per dare un aiuto ai suoi compagni: d'improvviso si è trovato tra i piedi il pallone del potenziale vantaggio, a due passi dalla porta e con il portiere ancora steso a terra.

Un'occasione da non lasciarsi scappare assolutamente, ma che si è invece trasformata in una grande papera. A pochi metri dalla linea di porta il terzino ha tentato un facile appoggio in diagonale che è terminato clamorosamente fuori.

Il video dell'errore ha fatto subito il giro del web suscitando le critiche e l'ilarità dei suoi stessi tifosi, increduli del fatto che un pallone così facile da depositare in porta sia stato mandato fuori. "Questo è il peggior errore che abbia mai visto", hanno commentato in tanti riguardando in replay dell'azione.

Alla fine il gol divorato non ha rovinato il pomeriggio del Manchester United che è comunque riuscito a vincere per 2-0. E Wan Bissaka si è reso protagonista di una partita di buon livello in fase difensiva, facendosi perdonare in parte per il grossolano errore a due passi dalla porta. Adesso i ragazzi di ten Hag sono al terzo posto in classifica, alle spalle degli imprendibili Arsenal e City.