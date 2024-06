video suggerito

Walter Mazzarri beffato, il Persepolis sceglie a sorpresa un altro allenatore: ingaggiato Garrido Il ritorno in panchina di Walter Mazzarri sembrava cosa fatta, e invece è sfumato. Il Persepolis, club dell'Iran, dopo aver valutato diversi profili sembrava aver chiuso per Mazzarri, ma ha annunciato l'ingaggio dello spagnolo Juan Carlos Garrido.

A cura di Alessio Morra

Sfuma il ritorno in panchina di Walter Mazzarri. Il tecnico toscano, che ha allenato il Napoli fino allo scorso febbraio, sembrava dovesse diventare l'allenatore del Persepolis, club iraniano, che però ha annunciato a sorpresa il nome del nuovo allenatore che è tale Juan Carlos Garrido Fernandez. L'allenatore spagnolo prende il posto di Osmar Loss. Garrido è un giramondo, ha allenato anche in patria e ora avrà il compito di riportare a vincere un club, che è reduce da due successi consecutivi in campionato.

Mazzarri era vicinissimo al Persepolis

Questo club, dal nome estremamente affascinante, è reduce da due titoli vinti consecutivamente – campionato conquistato nel 2023 e nel 2024 – ma nonostante ciò ha deciso di cambiare allenatore. I dirigenti del Persepolis hanno valutato diversi nomi, compresi quelli di quattro allenatori italiani: Sottil, Ballardini, Iachini e soprattutto Walter Mazzarri. L'ex allenatore del Napoli, che nel bis non ha avuto molta fortuna, dal 1° luglio sarebbe libero e sembrava aver trovato l'accordo con la società di Teheran, che però ha cambiato idea ingaggiando Juan Carlos Garrido Fernandez.

Chi è Juan Carlos Garrido

Allenatore esperto, classe 1969, Garrido ha intrapreso la carriera di tecnico quando aveva appena 23 anni a livello dilettante. Poi pian piano cresce, fa carriera, arriva fino al Villarreal, nella stagione 2010-2011, si qualifica per l'Europa League prima di essere esonerato. Nella Liga guida anche il Betis. Ma soprattutto, oltre a un'esperienza con il Bruges, Garrido gira il mondo: allena in Marocco, Arabia Saudita, Egitto e Algeria, e ora sbarca pure in Iran. All'attivo ha anche quattro trofei: due vinti con l'Al Ahly e due con il Raja Casablanca.