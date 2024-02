Volland dell’Union Berlino derubato dopo una festa: Roussillon insegue il ladro e lo fa arrestare Kevin Volland è stato derubato dopo la festa dell’Union Berlino. All’attaccante è stato sottratto un orologio da 180mila euro. A recuperarlo è stato Jerome Roussillon che ha inseguito il ladro facendolo poi arrestare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Kevin Volland ha segnato 3 gol e totalizzato 4 assist in questa stagione a due facce dell'Union Berlino. L'attaccante tedesco, che con la sua squadra sta rincorrendo una salvezza che a inizio campionato sembrava utopistica, si è ritrovato anche a fare i conti con un ladro. Durante la notte è stato infatti derubato del suo orologio durante una serata di festeggiamenti dopo la vittoria dell'Union Berlin contro l'Hoffenheim. Un episodio riportato dalla Bild che evidenzia momenti a dir poco da incubo.

Il tutto è accaduto poco dopo i festeggiamenti di quella vittoria fondamentale per l'Union Berlino. L'ex squadra di Bonucci si ritrova oggi a 25 punti a +8 dal terzultimo posto che vuol dire spareggio retrocessione. Il gruppo si è dunque voluto compattare ulteriormente per raggiungere la salvezza nel più breve tempo possibile ma mai si sarebbe aspettata di dover vivere subito dopo una vicenda del genere. Il ladro fortunatamente però è stato braccato da Jerome Roussillon. Il difensore francese l'ha inseguito prima di consegnarlo alla polizia.

Jerome Roussillon in azione con l'Union Berlino.

Roussillon, secondo le ricostruzioni del quotidiano tedesco Bild, stava aspettando un taxi insieme allo stesso Volland. È proprio in quel momento che è accaduto tutto. Improvvisamente infatti un sedicenne si è avvicinato e ha iniziato a ballare per distrarli. Un qualcosa di inusuale in quel momento che evidentemente aveva già insospettito Roussillon che ha visto il ragazzo riuscire a prendere l'orologio di Volland, dal valore di circa 180.000 euro, e scappare dopo una breve rissa.

Il difensore francese l'ha quindi inseguito ed è riuscito a prenderlo, trattenendolo fino all'arrivo della polizia. Di fatto il ragazzo è stato arrestato grazie al provvidenziale intervento del compagno di squadra di Volland che non è riuscito ad opporsi quando gli è stato strappato l'orologio dal polso. Roussillon ha avuto un grande coraggio e con grande sangue freddo è riuscito a riportare tutto alla normalità in una serata che si stava trasformando davvero in un incubo visto il valore dell'oggetto rubato.