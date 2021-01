Basta un guizzo della coppia Callejon-Vlahovic per regalare i 3 punti alla Fiorentina nel match valido per la 17a giornata di Serie A 2020/2021 contro il Cagliari. Al Franchi la squadra di Cesare Prandelli ha vinto la sua quarta gara in campionato, la terza tra le mura amiche: la Viola non vinceva in casa dal 25 ottobre 2020, 3-2 all'Udinese; mentre l'ultima volta che i toscani avevano vinto tra le mura amiche è in Coppa Italia contro il Padova.

Primo tempo in cui sono protagonisti il VAR e l'arbitro Piero Giacomelli: poco dopo la metà del primo tempo viene concesso un calcio di rigore per la Fiorentina per un contatto in area tra Oliva e Vlahovic ma dopo la review la massima punizione viene tolta perché il fallo è del calciatore viola. Al 35′ viene concesso un altro penalty per fallo clamoroso di Igor su Joao Pedro ma il numero 10 sardo si è fatto ipnotizzare da Dragowski: conclusione lenta del brasiliano, che permette al numero uno della Viola di bloccare la conclusione.

Nella ripresa fioccano le occasioni da rete, con Biraghi e Bonaventura per la Fiorentina e Godin per il Cagliari; ma le conclusioni non finiscono in fondo al sacco e il risultato non si sblocca. Al 72′ la squadra di Prandelli la sblocca con Dusan Vlahovic, che insacca da pochi passi su prezioso assist di Callejon dalla destra: l'ex Napoli ha sfruttato al meglio un anticipo di Martinez Quarta e dopo un'ottima conduzione sulla sua fascia di competenza ha servito ottimamente il suo compagno a centro area. Sesta rete in campionato per l'attaccante serbo.

Nel finale Di Francesco ha provato a cambiare qualcosa nel suo scacchiere ma i risultati sono stati vani. La Fiorentina torna a vincere in casa dopo 4 pareggi e una sconfitta e fa un buon passo avanti verso il centro classifica, sopratutto perché si tratta di una vittoria contro una diretta concorrente. Per il Cagliari è la quarta sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sette gare.

Il tabellino di Fiorentina-Cagliari

RETI: 72′ Vlahovic.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella (38′ Martinez Quarta), Igor; Caceres (74′ Venuti), Pulgar, Amrabat, Biraghi; Callejon (82′ Kouamé), Bonaventura; Vlahovic (82′ Borja Valero). Allenatore: Prandelli.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Pisacane (79′ Zappa), Godin, Walukievicz, Lykogiannis; Nainggolan (79′ Ounas), Marin, Oliva (86′ Tramoni); Sottil (86′ Cerri), Simeone(79′ Pavoletti), Joao Pedro. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Piero Giacomelli.