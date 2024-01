Vinicius torna su Real-Almeria e provoca sui social: “Che golazo, ne ho segnati così a Copacabana” L’attaccante brasiliano con un tweet fa riesplodere le polemiche per il gol segnato in Real Madrid-Almeria. Un suo tocco sospetto è stato convalidato dall’arbitro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dire che ci sono state un mare di polemiche per l'arbitraggio di Real Madrid-Almeriaè riduttivo. Quello che è successo al Bernabeu rischia di segnare l'intera stagione della Liga. Una serie di decisioni contestate che hanno influito sulla remuntada del Real, che ha battuto l'ultima in classifica con un gol al 99′ di Carvajal. Nel day after della partita a gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Vinicius, autore di un gol molto contestato, con un tweet che voleva essere ironico ma che invece ha creato ulteriori polemiche.

Un testa coda, una partita che sulla carta appariva molto tranquilla per il Real Madrid che nella settimana dopo aver vinto la Supercoppa di Spagna era stata sconfitta ai supplementari dall'Atletico Madrid in Coppa del Re. Al Bernabeu c'era l'ultima della classe, l'Almeria che ha conquistato appena 6 punti e che clamorosamente si porta avanti 2-0! Da quel momento in poi accade di tutto.

L'uso del VAR viene contestato in tre occasioni. Prima in occasione del rigore di Bellingham (1-2), poi quando viene annullato il terzo gol all'Almeria e poi sul gol del 2-2 di Vinicius, che sembra aver realizzato con un tocco di braccio. In quel caso non c'è alcun intervento, mentre sin dal primo secondo le polemiche infuriano per quell'episodio. Polemiche poi riesplose quando i minuti di recupero sono diventati undici e al nono di questo è arrivato il gol che è valso i tre punti.

Leggi anche Lavezzi torna sui social dopo il misterioso incidente: il Pocho fotografato insieme a Denis

In Spagna le polemiche sono state a larghi tratti feroci, hanno messo bocca tutti sui social. I tifosi degli arci-rivali del Barcellona così come quelli del Girona, che si sta giocando il titolo con il Real, fino a quelli dell'Atletico. Insomma, polemiche su polemiche che Vinicius jr., l'uomo che ha realizzato il contestatissimo gol del momentaneo pareggio, ha voluto alimentare. Ha ripostato un'immagine del gol da un account legato a tifosi del Real Madrid e ha scritto: "Golazo!!! Così li ho sempre fatti sulla spiaggia di Copacabana". Commenti a quel post che sono esplosi, con esaltazione di Vinicius e critiche pesantissime al brasiliano.