Viktoriya Kotlyarova è morta durante un bombardamento russo su Kiev: calcio ucraino in lutto La calciatrice Viktoriya Kotlyarova è morta durante un bombardamento russo sulla città di Kiev: aveva 27 anni. A renderlo noto è stata la Federcalcio Ucraina.

A cura di Vito Lamorte

Il calcio ucraino è in lutto per la morte di Viktoriya Kotlyarova. La calciatrice è rimasta uccisa insieme a sua madre Ludmila a Kiev in seguito a un bombardamento russo. A renderlo noto è stata la Federcalcio dell'Ucraina: "Il 29 dicembre la giocatrice Viktoriya Kotlyarova è stata uccisa insieme a sua madre Ludmila a Kiev in seguito ad un bombardamento da parte dei rashists (le parole russo e fascista messe insieme)".

La 27enne, che ha giocato per club come Spartak Chernihiv, Yatran Uman e Atex di Kiev, è tra le 30 vittime dell'attacco russo alla capitale ucraina il 29 dicembre. Ci sarebbero almeno 60 feriti.

Il 29 dicembre le forze armate russe hanno bombardato Kiev con circa 158 missili e droni, che sono caduti soprattutto nei distretti di Darnytskyi, Sviatoshinskyi, Podilskyi e Shevchenkivskyi.

Tra le vittime c'erano la calciatrice ucraina e sua madre ma lo sport ucraino perde anche Viktor Kobzisty, ex giocatore di basket e allenatore che ha difeso anche i colori della nazionale. Aveva 44 anni ed era stato selezionato per giocare agli Europei nel 2001 e nel 2005, prima di diventare vice allenatore del Budivelnik Kyiv e capo allenatore della selezione ucraina.

Negli ultimi giorni la Russia di Vladimir Putin ha intensificato e moltiplicato attacchi in diverse città dell'Ucraina: sono stati registrati diversi attacchi missilistici e molti civili hanno perso la vita. Secondo lo stato maggiore ucraino, sono stati lanciati quasi 160 missili: "Si tratta dell'attacco missilistico più imponente (senza contare i primi giorni di guerra, ndr)", ha dichiarato il portavoce dell'aeronautica militare dell'AFP Yuri Ignat. Secondo gli ultimi dati, negli ultimi giorni sono morte quaranta persone e ne sono rimaste ferite più di 160.

Da quasi due anni nell’Europa orientale va avanti questa guerra dopo l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia e non sembrano esserci spiragli per fermare questa situazione drammatica per i civili.