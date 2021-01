Il calciatore del Napoli Victor Osimhen è ancora positivo al coronavirus. L'attaccante nigeriano risultato positivo al Covid-19 lo scorso 1 gennaio al suo rientro in Italia dopo aver trascorso le vacanze natalizie a Lagos, in Nigeria, non si è ancora negativizzato e in settimana sarà sottoposto nuovamente al tampone. Ad annunciarlo lo stesso club partenopeo attraverso un comunicato diramato tramite i propri account ufficiali: "Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen – si legge infatti nella nota rilasciata dal Napoli –, ha dato come risultato esito positivo al Covid-19. Il giocatore ripeterà il test in settimana".

Prosegue dunque il periodo di isolamento per il calciatore che proprio a causa della positività al Covid-19 aveva fatto molto discutere nei primi giorni del nuovo anno. La notizia aveva infatti provocato tante polemiche, considerando che il giocatore era infortunato e che aveva deciso di tornare in patria, in Nigeria, per trascorrere le vacanze natalizie. Inoltre sono state diffuse delle immagini della sua festa di compleanno (con tanta gente senza distanziamento e mascherine), caduto negli ultimi giorni del 2020, che hanno gettato ulteriore benzina sul fuoco alimentando le polemiche. Il Napoli ha deciso di non multare il giocatore, chein seguito si è ufficialmente scusato per il suo comportamento con una lunga stories su Instagram.

Il fatto che Victor Osimhen sia ancora positivo al Covid-19 e costretto dunque a stare in isolamento allunga dunque ulteriormente i tempi di recupero dall'infortunio alla spalla con cui combatte ormai da due mesi. L'attaccante nigeriano sarà quindi indisponibile per la gara di Coppa Italia contro l'Empoli e quella di campionato contro la Fiorentina, ma quasi certamente non sarà a disposizione di Gattuso nemmeno per la sfida di Supercoppa tra il Napoli e la Juventus che si giocherà il prossimo 20 gennaio al ‘Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Prima di stabilire una possibile data per il rientro in campo bisognerà dunque aspettare l'esito del prossimo tampone per capire quando potrà tornare in palestra per ultimare la riabilitazione della spalla infortunata.