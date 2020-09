Andrea Favilli finalmente è riuscito a segnare il suo primo gol in Serie A. Ha da poco firmato il suo nuovo contratto con la maglia del Verona e neanche il tempo di respirare il profumo dell'erba del ‘Bentegodi' e conoscere calcisticamente i suoi nuovi compagni, che l'attaccante, cresciuto nella Juventus, è andato a segno. Una rete attesa troppo tempo per questo ragazzo su cui ci sono grandi aspettative. Già dalla scorsa stagione quando, arrivato dal Genoa, in ben 20 presenze nel massimo campionato italiano, non riuscì mai ad andare in gol.

Favilli: primo gol in Serie A dopo 27 presenze

Finalmente ce l'ha fatta Andrea Favilli. L'eterno inesploso che solo con la giovane Nazionale Italiana Under 19 era riuscito a mettersi in mostra al meglio segnando ben 5 reti, è riuscito a mettere a segno la sua prima rete in Serie A. Un gol atteso ben 27 partite. Un numero importante se si considera che Favilli gioca nel Genoa da due stagioni. Dopo l'annata 2015/2106 in cui con la maglia della Primavera della Juventus mise a segno la bellezza di 15 gol in 20 partite, Favilli è poi riuscito a conquistarsi la fiducia dell'Ascoli che gli ha concesso una chance in Serie B.

Ben 8 gol nella prima stagione e 5 nella seconda per meritarsi il passaggio in Serie A al Genoa nell'estate del 2017. Noie muscolari e problemi al ginocchio l'hanno però bloccato fino allo scorso anno quando però, nonostante una buona condizione fisica, in 20 presenze in A, non è riuscito a mettere a segno alcun gol. Solo 1 in Coppa Italia nella sfida contro il Torino. Oggi il gol vittoria, il suo primo in Serie A, per iniziare al meglio la nuova stagione.