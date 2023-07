Van der Sar migliora, le condizioni dopo l’emorragia cerebrale: “È fuori pericolo” Edwin Van der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United; si trova ancora in terapia intensiva dopo un’emorragia cerebrale ma le sue condizioni sono in miglioramento. Ne hanno parlato pubblicamente la moglie e il suo agente.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono buone notizie in merito alla salute di Edwin van der Sar. A confermare che le condizioni dell'ex portiere ex Ajax, Juventus e Manchester United e attuale dg dei lancieri sono in miglioramento è la moglie Annemarie Van Kesteren.

L'ex numero uno della nazionale olandese dopo l'emorragia cerebrale, che l'ha aveva costretto ad un ricovero d'urgenza lo scorso venerdì in Croazia, sembra si stia riassorbendo e il suo quadro clinico è stabile.

Queste le parole di Annemarie Van Kesteren diffuse dai canali ufficiali dell'Ajax nelle scorse ore: "È ancora in terapia intensiva, ma le sue condizioni sono stabili. Non è in pericolo. Ogni volta che lo andiamo a trovare comunica con noi. Dobbiamo aspettare pazientemente per vedere come si svilupperà la situazione".

In merito allo stato di salute di Edwin van Der Sar ha parlato anche il suo agente, Rob Jansen, che è intervenuto al podcast ‘KieftJansenEgmondGijp’ e si è espresso così: "Siamo convinti che starà bene, ma non è una cosa da poco. Un’emorragia cerebrale è una situazione molto grave. A volte va meglio, altre volte no. Dicono che sia tutto sotto controllo. In questo caso dobbiamo proteggere la famiglia. Edwin è in buone mani. La moglie Annamarie è lì, in Croazia, con il figlio. E sono entrambi in continuo contatto con l’Olanda per sapere come procedere. Van der Sar resta in terapia intensiva lì. Le sue condizioni sono stabili, ma ancora preoccupanti. Ha bisogno di molto riposo perché l’emorragia cerebrale è grave. Lei stessa, Annamarie, l’ha subita nel 2009 e ricorda benissimo cos’è successo".

Edwin van der Sar è in carica come direttore generale del club olandese dopo le dimissioni dello scorso maggio ma lascerà il 1° agosto. L'ex numero uno aveva deciso di fermarsi in seguito ai risultati deludenti della scorsa stagione.