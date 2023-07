Una leggenda dello United avverte i tifosi su Onana: “Gioca in modo rischioso, farà errori” Rio Ferdinand ha messo in luce i difetti di Onana, portiere corteggiato dal Manchester United: “Commetterà degli errori, ma è un portiere moderno e adatto a ten Hag”

I discorsi tra Manchester United e Inter per André Onana si fanno sempre più intensi. Il portiere nerazzurro è entrato nel mirino degli inglesi che dopo 12 anni hanno salutato David de Gea. La porta adesso è sguarnita e dal calciomercato tutti si aspettano un colpo molto importante per il futuro.

Il camerunese è il preferito di ten Hag che lo ha già allenato nella sua esperienza all'Ajax: l'allenatore si è già circondato da alcuni giocatori con cui ha lavorato in passato e la pista che porta a Onana continua a essere caldissima.

Serviranno circa 60 milioni di euro per strapparlo all'Inter che lo ha accolto appena un anno fa a parametro zero, rilanciandolo sul palcoscenico illustre del calcio europeo. E dopo la finale di Champions League giocata con i nerazzurri le sue quotazioni sono salite ancora di più.

Ma c'è un nome importante del Manchester United che non sembra pienamente convinto. Rio Ferdinand, ex difensore e colonna dei Red Devils che in carriera ha vinto praticamente di tutto, non si è fatto trascinare dall'entusiasmo per il nuovo portiere.

"Penso che ci saranno errori, perché succede quando giochi in quel modo rischioso, ma si tratta di rimanere fedeli alle tue convinzioni, trovare il giusto equilibrio e rimanere calmi durante quei periodi", ha spiegato in un episodio del suo podcast su Youtube.

La leggenda dello United però non ha bocciato l'acquisto di Onana: "Darà allo United più fiducia e più capacità di giocare da dietro e penso che si adatti a una squadra di Erik ten Hag, è un portiere moderno".

Il via libera di Rio Ferdinand tranquillizza i tifosi, ma l'ex difensore ha voluto sottolineare anche i punti negativi del possibile nuovo innesto, un portiere che si prende grandi rischi con il suo stile di gioco ma che spesso riesce a fare la differenza con tutte le sue squadre.