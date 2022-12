Un tifoso invade il campo e poi si accascia: accorre la sua fidanzata, lui le chiede di sposarlo Un piano elaborato da mettere in atto nel giorno del derby poco prima di Natale: un tifoso del KF Tirana ha prima tenuto col fiato sospeso uno stadio intero, poi ha lasciato di stucco la sua fidanzata chiedendole di sposarlo.

Altro che ‘Una poltrona per due', la vera commedia di Natale – declinante al sentimentale – è andata in scena in Albania, nella capitale Tirana, dove qualche giorno fa si è giocato il derby tra Klubi Futbollit e Partizani. Una sfida di importanza fondamentale, visto che di fronte c'erano le prime due squadre in classifica. Alla fine il risultato ha premiato il Partizani, che si è imposto per 1-0 all'Air Albania Stadium ed ha allungato al comando, mettendo ora 4 punti tra sé e il KF.

Un match non memorabile, che tuttavia sarà ricordato invece per sempre da un tifoso della squadra di casa: l'uomo evidentemente da giorni stava mettendo a punto il piano che poi avrebbe messo in pratica prima dell'inizio della partita, un audace disegno per chiedere alla sua fidanzata di sposarlo davanti a uno stadio intero. Avrebbe detto sì o sarebbe stata la più imbarazzante umiliazione della sua vita? Grandi preoccupazioni sono spesso il prezzo per godere di grandi emozioni ed allora il tifoso del KF ha deciso di andare all-in il giorno del derby. Ha puntato al massimo: il cuore della sua donna, per tutta la vita.

La coppia fa parte del tifo più caldo del KF Tirana e dunque era sistemata in curva, alle spalle della porta. Nel video che riprende l'intera scena, si vede il giovane lasciare improvvisamente il proprio posto, scavalcare i cartelloni pubblicitari e fare invasione di campo per correre verso i calciatori impegnati nel riscaldamento. O meglio, fingere di farlo: il suo piano prevede che simuli di cadere e si accasci dolorante sul prato. A quel punto la vicenda sembra virare sul dramma: prima accorrono due steward che si sincerano delle condizioni dell'uomo, poi dalla curva entra in campo un altro tifoso (evidentemente complice del primo), che con ampi gesti fa cenno a qualcun altro presente sugli spalti di precipitarsi sul terreno di gioco perché la questione è seria.

Quel qualcuno è la fidanzata del tifoso che giace a terra: la donna va dunque anche lei verso il capannello di persone nel frattempo formatosi attorno all'uomo ferito, che sembra stecchito in maniera davvero preoccupante. La tensione si scioglie, o per meglio dire diventa di altro tipo, quando la compagna del giovane si china verso di lui e comincia ad accarezzarlo per alleviarne le sofferenze. A quel punto lui si riprende, si gira verso di lei e si mette in ginocchio tirando fuori il classico anello con cui le chiede di sposarlo.

Esplode il boato della folla, lei ci pensa un attimo aggiungendo un pizzico di ulteriore drammaticità al momento, poi dice sì: staranno assieme per sempre (forse), nella buona e nella cattiva sorte, nelle vittorie al 90′ e nelle sconfitte su rigore inesistente, finché il VAR non intervenga…