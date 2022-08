Un gol e poi si spegne la luce, Neville si accascia davanti alla TV: “Sono collassato” Gary Neville in un’intervista shock ha rivelato di essere letteralmente crollato davanti alla TV in occasione di Euro 2020. Trasporto d’urgenza in ospedale e grande paura per l’ex United.

A cura di Marco Beltrami

Gli ultimi Campionati Europei rappresentano ormai un piacevole ricordo per l'Italia. Impossibile dimenticare il trionfo azzurro in casa dell'Inghilterra, in quelle nuove "notti magiche" per la Nazionale di Mancini, che mai avrebbe immaginato solo pochi mesi dopo di leccarsi le ferite per la mancata qualificazione ai Mondiali. A proposito di ricordi, non sono certo altrettanto belli, quelli di una grande gloria del calcio britannico come Gary Neville e non soltanto per la delusione legata alla mancata vittoria della nazionale del suo Paese.

L'ex colonna del Manchester United infatti, ha vissuto dei momenti difficili nell'estate 2021. Neville attualmente, oltre a far parte delle leggende dei Red Devils con l'impegno costante in iniziative benefiche, è uno stimato opinionista televisivo. In occasione di un podcast, il 47enne ha rivelato di aver rischiato grosso in occasione di Euro 2020. Tutto è accaduto durante una partita, quella molto sentita tra Inghilterra e Germania, valida per gli ottavi di finale della competizione continentale.

La rete di Sterling costata un malore a Neville

Neville ha avuto un malore quando la nazionale dei 3 leoni ha trovato la rete del vantaggio ad un quarto d'ora dal termine della sfida, mettendo le basi per la qualificazione. Questo il suo racconto: "Raheem Sterling ha segnato il gol all'Europeo contro la Germania un anno e mezzo fa e praticamente sono crollato a terra: ho avuto un attacco". L'eccitazione e la gioia per la rete dunque gli hanno giocato un brutto scherzo, con la corsa in ospedale e le cure del caso. Una situazione che è stata tenuta nascosta alla stampa, e ora è venuta fuori attraverso il diretto interessato.

Neville ha infatti spiegato che il suo stile di vita frenetico, o stava logorando da tempo e la sua famiglia si era preoccupata del fatto che avesse bisogno di rilassarsi di più: "Penso troppo, ho bisogno di rilassarmi di più. A dire il vero, mia moglie lo dice sempre, ‘sei qui ma non sei presente'. L'altro giorno stavo facendo un'intervista con Geoff Shreeves che mi conosce da 20 anni e lui mi ha detto ‘il problema quando ti faccio una domanda, è che ci pensi nei primi due secondi. Per i successivi otto secondi stai pensando a cosa stai facendo dopo". Quanto accaduto però a Euro 2020 forse ha aiutato Neville a rivedere le sue priorità.