Il quarto d’ora assurdo di Harold Mayot: spegne il telefono, annulla 4 matchpoint e poi si ritira

A cura di Alessio Morra

Il giovane tennista francese Harold Mayot è stato eliminato nel secondo turno del torneo ATP 500 di Barcellona. Il tennista transalpino si è ritirato all'alba del terzo set contro il britannico Cameron Norrie. Un problema fisico sopraggiunto dopo un tie-break vinto e dopo un episodio assai curioso che aveva coinvolto Mayot.

Mayot-Norrie si prende un pezzo di storia dell'ATP 500 di Barcellona

É un ragazzo in crescita il francese, che sta provando a guadagnare posizioni e per farlo deve vincere partite. In Catalogna è stato bravo a qualificarsi, battendo Vavassori al turno decisivo, poi ha eliminato Cachin nel primo turno. Mayot è sceso in campo sul centrale, intitolato a Nadal, contro Cameron Norrie, tennista molto più in alto di lui in classifica ma che non sta vivendo un momento straordinario. Sul filo il britannico vince il primo set, ma perde il secondo al tie-break, che ha chiuso un set lunghissimo, intenso e che ha avuto un momento particolare.

Squilla il telefono di Harold Mayot mentre sta giocando

Perché Mayot mentre serviva per allungare la partita è stato richiamato dall'arbitro, che lo invitava a portarsi vicino alla sua panchina perché c'era un telefono che squillava. Mayot chiede è il mio? La risposta è affermativa. Il pubblico sorride, non è qualcosa che si vede abitualmente su un campo da tennis, il francese avanza il passo e lo spegne, o quantomeno toglie la suoneria.

Poi Mayot annulla 4 matchpoint prima di ritirarsi

Si torna a giocare, si va al tie-break che diventa epico. Perché Harold Mayot annulla quattro matchpoint e si impone per 8 punti a 6. Il terzo set è quello decisivo, ma dura appena due punti. Il francese si ritira, problemi alla coscia, che si era fatto massaggiare in precedenza. Una beffa enorme. Norrie senza colpo ferire si qualifica per gli ottavi di finale.