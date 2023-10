Un altro Ronaldo pronto a stupire nell’Al Nassr, è Cristiano Jr: “È già migliore di suo papà” Tra qualche giorno verrà ufficializzato l’ingresso nelle giovanili dell’Al Nassr, di Cristiano Jr, classe 2010 che ripercorrerà anche a Riad le orme del più famoso papà. Con alle spalle numeri da capogiro: “Non gli farò pressioni”, ha detto Cr7 che però già controlla tutte le abitudini extra campo.

A cura di Alessio Pediglieri

Anche in questo 2023, Cristiano Ronaldo sta dimostrando di essere tra i padroni assoluti del calcio mondiale, mietendo consensi anche in Arabia Saudita con la maglia dell'Al Nassr. Dove recentemente si è ripreso la scena a suon di gol e sta riscrivendo la storia del club. Anche lasciando un segno a lunghissimo termine perché tra le giovanili ha fatto capolino anche il giovane Cristiano junior, sempre più pronto a prenderne l'eredità.

859 reti in 1.188 gare ufficiali in totale, 25 gol e otto assist con l'Al Nassr: alcuni dei tantissimi numeri da record di Cr7, che da Madera a Riad non ha intenzione di smettere a raccontare le proprie storie con la palla tra i piedi, restando autentico idolo di generazioni di tifosi che abbracciano un ventaglio d'età sempre più ampio e che appare quasi infinito creando un continuum temporale con chi, appena ha potuto, l'ha sempre accompagnato nelle sue avventure tra i diversi club di cui ha vestito le maglie: Cristiano Jr.

Il primogenito del fenomeno portoghese, ripercorrerà ancora una volta le orme del più famoso padre, lo ha fatto già a Torino prima e nel suo ritorno a Manchester poi. Ed ora è pronto a ripetersi nella capitale saudita, dove scenderà in campo tra le giovanili dell'Al Nassr. Non c'è ancora l'annuncio ufficiale ma è oramai questione di pochi giorni e inizierà anche l'avventura saudita del piccolo Ronaldo che, non a caso, indosserà la maglia numero 7. L'obiettivo? Provare a prendersi un record – l'ennesimo – tutto speciale: giocare insieme al proprio genitore. Possibile? Sì, perché Ronaldo Junior, classe 2010, quando avrà per esordire (16 anni) ufficialmente in una prima squadra, Cr7 ne avrebbe 40, traguardo che sembra tutt'altro che impossibile raggiungere.

Cristianinho ha già una carriera di tutto rispetto, proprio sulle orme del padre. Cresciuto a pane e pallone, ha fatto il suo debutto ufficiale nel 2018 quando iniziò a militare tra le giovanili della Juventus con l'under 9 dove ha giocato 23 partite con numeri da capogiro: 58 gol fatti oltre a 27 assist. Uno score favoloso ripetuto poi nel ritorno a Manchester: 58 gol e 18 assist in sole 20 partite in una stagione. "Non gli farò pressioni, anche se mi ha sorpreso per le sue qualità viste fino ad oggi" ha detto una volta un orgoglioso Cristiano. Ma con questi numeri è difficilissimo credergli, visto che ricalcano i dati pazzeschi del papà più famoso del mondo.

A credere nel futuro di Cristiano Jr è ovviamente anche la nonna Dolores: "E' un bambino diverso ma migliore di Ronaldo alla sua età perché sta imparando da suo padre e è già migliore perché ha un insegnante speciale". Che non gli metterà pressioni e che lo segue "a distanza", con una particolare attenzione che va al di là del semplice orgoglio paterno e che non permette di lasciare alcunché al caso: "A volte beve soda e mangia patatine, sa che non mi piace. Gli dico che dopo le partite deve riposare in acqua fredda e non gli piace".