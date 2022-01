Tragedia in Coppa d’Africa, ressa per entrare allo stadio per Camerun-Comore: almeno sei morti Tragedia allo stadio Olembe di Yaounde dove si stava disputando l’ottavo di finale di Coppa d’Africa tra Camerun e Comore. Almeno sei le persone morte nel corso della ressa sviluppatasi quando chi non era riuscito ad entrare allo stadio per assistere al match ha cercato di forzare i varchi d’ingresso. Oltre alle vittime ci sarebbero anche decine di feriti (tra cui anche dei bambini), che sono già stati trasportati negli ospedali più vicini.

A cura di Michele Mazzeo

Una vera e propria tragedia quella andata in scena questa sera davanti allo stadio Olembe di Yaounde dove si stava disputando l'ottavo di finale di Coppa d'Africa tra i padroni di casa del Camerun e le Isole Comore. Almeno sei le persone morte nel corso della ressa sviluppatasi quando chi non era riuscito ad entrare allo stadio per assistere al match ha cercato di forzare i varchi d'ingresso. Oltre alle vittime ci sarebbero anche almeno 40 feriti (tra cui anche dei bambini), che sono già stati trasportati negli ospedali più vicini. Purtroppo il numero dei morti potrebbe però aumentare come ha confermato Naseri Paul Biya, governatore dell'area centrale del Camerun, alla BBC.

La ressa si è scatenata quando la folla presente davanti ai cancelli dello stadio (e rimasta fuori affinché non si superasse il limite di capienza massima dell'80% imposto dalle misure di contenimento della pandemia attualmente vigenti in Camerun) ha forzato i blocchi per entrare all'interno dell'impianto ed assistere al match che ha poi qualificato la nazionale camerunense ai quarti di finale mettendo fine alla favola delle Isole Comore. Diverse le persone che sono state spinte dalla calca contro le inferriate e rimaste quindi intrappolate, mentre altre sono state addirittura calpestate dalla folla.

(in aggiornamento)