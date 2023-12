Tragedia durante Granada-Athletic Bilbao, un tifoso perde la vita sugli spalti: partita sospesa L’uomo, sostenitore del Granada, è stato stroncato da un arresto cardiorespiratorio: il primo ad accorgersi del malore era stato il portiere dell’Athletic.

Una notizia terribile ha sconvolto il pomeriggio di calcio in Liga: un tifoso della squadra di casa ha perso la vita sugli spalti durante Granada-Athletic Bilbao, con la partita che è stata definitivamente sospesa dall'arbitro dopo il triste annuncio. I soccorsi tempestivi non sono serviti a salvare la vita dell'uomo che era seduto proprio alle spalle di Unai Simon.

È stato proprio il portiere ad avvertire l'arbitro: in pochi secondi si è accorto che in curva qualcosa non andava e ha attirato l'attenzione affinché il tifoso potesse ricevere aiuto immediato per il suo malore. Il gesto di Unai Simon è stato celebrato da tutto lo stadio con un applauso e ha portato l'arbitro a sospendere la partita, mentre sugli spalti lo staff medico ha cercato in ogni modo di rianimare l'uomo colpito da un arresto cardiorespiratorio pochi minuti dopo l'inizio della sfida.

La situazione è apparsa grave fin da subito ai medici, tanto da convincere il direttore di gara a fermare la partita e a rimandare i giocatori negli spogliatoi: le due squadre erano rimaste in campo per svolgere il riscaldamento in attesa della ripresa, ma le condizioni del tifoso non hanno consentito di continuare a giocare.

Soltanto dopo oltre dieci minuti lo staff medico è riuscito a stabilizzare l'uomo e a trasportarlo così fuori dallo stadio in ambulanza, una notizia che apparentemente sembrava incoraggiante ma che in realtà ha portato alla conseguenza più temuta: il tifoso purtroppo è stato stroncato da un arresto cardiorespiratorio che non gli ha lasciato scampo.

Sono stati i delegati della Liga a comunicare il suo decesso ai giocatori, rimasti sconvolti dal terribile evento. E ovviamente anche la partita è stata sospesa: attraverso i suoi account social il campionato spagnolo ha fatto sapere che le squadre non torneranno più in campo e che la gara (ferma sull'1-o per l'Athletic) riprenderà prossimamente, in una data che non è ancora stata ufficializzata, anche se con molta probabilità si tornerà in campo già domani alle ore 19:00