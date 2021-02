La tanto attesa 24a giornata della Premier League vedeva lo scontro tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham di José Mourinho con i due amici-nemici che si sfidavano per la 25a volta in carriera. E per l'11a volta a trionfare è stato il tecnico catalano che con il rotondo successo per 3-0 contro gli Spurs mette una seria ipoteca sul titolo e si mette a distanza di sicurezza dai rivali Jurgen Klopp (con il suo Liverpool sconfitto anche dal Leicester precipitato a -13) e lo stesso Special One (con i londinesi lontani 17 lunghezze dai Citizens).

Il Manchester City infatti contro il Tottenham ha ottenuto la 16a vittoria consecutiva fra campionato e coppe e portato la sua striscia di imbattibilità a quota 23 partite. Protagonista del match dell'Ethiad Stadium il tedesco Gundogan che, dopo aver lasciato la battuta di un calcio di rigore al compagno di squadra Rodri (l'ex Borussia Dortmund è il rigorista designato dei Citizens ma dati i recenti ripetuti errori dal dischetto ha preferito cedere l'incombenza allo spagnolo che ha realizzato così la rete dell'1-0), ha messo a segno una doppietta rifilando la quinta sconfitta nelle ultime sei ‘uscite' al Tottenham di José Mourinho ora scivolato addirittura all'ottavo posto della graduatoria del massimo campionato inglese.

Altra soddisfazione dunque per Pep Guardiola che vede diventare ancora più positivo il suo bilancio contro lo Special One: sono adesso 11 le vittorie del catalano contro le 7 del portoghese, 7 i pareggi (tra cui c'è anche il 2-2 tra Bayern Monaco e Chelsea nella Supercoppa Europea del 2013 poi vinta ai calci di rigore dai bavaresi guidati da Pep). Il papà del Tiki-Taka con la vittoria di oggi ha anche sfatato un altro tabù dato che nelle ultime due volte in cui il suo Manchester City aveva affrontato il Tottenham di Josè Mourinho era sempre stato sconfitto