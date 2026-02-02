Tonali accostato all’Arsenal, Newcastle furioso per le notizie inventate l’ultimo giorno di mercato

Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato Sandro Tonali è stato accostato all’Arsenal, in seguito all’infortunio di Merino, ma il Newcastle ha smentito, non ufficialmente, ogni tipo di operazione e ha lasciato trapelare un certo fastidio per le notizie inventate sul suo calciatore.

Ultimo giorno di fuoco per il mercato in Premier League. Da diverse ore circola una indiscrezione sull'interessamento dell'Arsenal per Sandro Tonali nel tentativo di correre ai ripari dopo aver perso Mikel Merino per infortunio ma il Newcastle non ha preso bene questi rumors e difficilmente farà partire il centrocampista italiano nelle ultime ore della sessione invernale.

Secondo quanto riportato da Sky Sports News nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti tra le parti ma i Magpies hanno smentito, non ufficialmente, ogni tipo di operazione: il Newcastle non è intenzionato a cedere il 25enne bresciano, legato al club bianconero da un contratto valido fino al 2029 e pedina fondamentale nello scacchiere di Eddie Howe dopo aver scontato la squalifica legata al ‘caso scommesse'.

Tonali è arrivato a St. James’ Park nel 2023 per una cifra intorno ai 64 milioni di euro e il club inglese non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire: dopo l'infortunio di Merino, l'Arsenal avrebbe pensato ad un rinforzo last-minute per il centrocampo di Mikel Arteta potrebbe anche valutare un investimento superiore al valore di mercato pur di non ritrovarsi in emergenza numerica in mezzo al campo.

Newcastle furioso per le notizie su Tonali all'Arsenal

L'ipotetico operazione, come già anticipato, nasce dalla lunga assenza di Mikel Merino, che si è infortunato e dovrà fermarsi per un periodo prolungato. In una nota ufficiale i Gunners hanno spiegato: "A seguito di un infortunio al piede subito verso la fine della partita contro il Manchester United del 25 gennaio, successive valutazioni e visite specialistiche hanno confermato che Mikel Merino ha una lesione ossea al piede destro".

Il centrocampista basco sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e inizierà successivamente il percorso di recupero: "Si prevede che Mikel rimarrà fuori gioco per un lungo periodo, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi a pieno regime prima della fine della stagione. Tutti sono concentrati nel supportare Mikel per garantire che torni in piena forma il prima possibile".

Per questo motivo sono iniziate a circolare voci di mercato sull'Arsenal e su un possibile inserimento a centrocampo. Nelle ultime ore è iniziato a circolare questa indiscrezione su Tonali, anche da parte di insider molto importanti sul calciomercato, ma il Newcastle United ha definito "totalmente assurde" le notizie sulla trattativa con l'Arsenal per Sandro Tonali.